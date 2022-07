Ilary Blasi in Africa segue il trend animalier: in spiaggia indossa bikini e camicia coordinati Ilary Blasi è volata in Africa dopo aver annunciato ufficialmente la separazione da Francesco Totti e ora sta passando le giornate all’insegna del relax tra safari e tintarella. Per delle foto in riva al mare, in particolare, ha seguito il trend animalier con bikini e camicia coordinati.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi sta vivendo un momento particolare della sua vita: la scorsa settimana ha annunciato ufficialmente la separazione da Francesco Totti, chiedendo ai media di non commentare ulteriormente la questione per preservare la privacy dei figli. È proprio per "svincolarsi" dal gossip più spietato che poche ore dopo aver rilasciato il comunicato stampa è volata in Africa (con tanto di look comodo ma griffato). Ora passa le giornate all'insegna del relax tra safari e tintarella, non esitando a documentare tutto sui social. Attualmente si trova a Zanzibar in un resort nel bel mezzo dell'oceano e ha approfittato delle meravigliose spiagge del luogo per posare in versione balneare ma allo stesso tempo sauvage: ecco i dettagli del suo look da mare.

Il look da spiaggia di Ilary Blasi

Negli ultimi giorni Ilary Blasi si è servita dei social per documentare la sua vacanza in Africa, concentrandosi soprattutto sui suoi look. Completi a rete per la spiaggia, mantelli per la sera, foulard griffati usati come bandana per proteggersi dal sole: la conduttrice ha dato prova di essere una vera e propria icona fashion. Di recente ha proposto un nuovo outfit balneare e la cosa particolare è che è all'insegna dello stile selvaggio. Ha infatti sfoggiato un due pezzi con tanga verde fluo e reggiseno a fascia annodato in mezzo al petto decorato con la classica stampa leopardata. Ha coordinato quest'ultimo alla camicia usata come copricostume, seguendo così il trend del total animalier per l'estate.

Ilary Blasi con i look leopardato

Total animalier al mare, il trend da seguire

L'estate 2022 è ormai entrata nel vivo e, complici le ferie che si avvicinano, è arrivato il momento di preparare le valigie. Cosa portare in vacanza? Stando alle tendenze di stagione, si potrà dare libero sfogo al proprio animo sauvage con dei look total animalier come quello di Ilary Blasi. Che si tratti di una stampa zebrata, maculata, tigrata, non importa, l'unica cosa che conta è che aggiunga un tocco selvaggio alla propria immagine. Si può abbinare il bikini al copricostume, optare per un minidress leopardato o, ancora, sfoggiare solo delle scarpe animalier, l'importante è non avere paura di osare. In quante prenderanno ispirazione dalla Blasi per le loro vacanze al mare?