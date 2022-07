Ilary Blasi, pantaloni a rete e occhiali specchiati: quanto costa la borsa per la vacanza in Africa Continua la vacanza in Africa di Ilary Blasi: per una giornata passata al mare ha puntato sul trend dei capi a rete. La cosa particolare è che ha completato il tutto con un accessorio griffato davvero esclusivo: ecco quanto vale.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è finita al centro del gossip più spietato da qualche giorno a questa parte: ha ufficializzato la separazione da Francesco Totti dopo oltre 15 anni di matrimonio e il giorno dopo è partita per l'Africa con la sorella e i figli. Nel comunicato stampa rilasciato ha chiesto chiaramente di preservare la privacy della sua famiglia ed è per questo che non ha commentato ulteriormente la questione. Sui social, però, è più attiva che mai e non esita a documentare ogni dettaglio della sua vacanza esotica, dal look griffato e comodo per il volo al resort di lusso in cui ha soggiornato. Nelle ultime ore ha cambiato location e, complici delle giornate di relax passate in spiaggia, ha sfoggiato un completo che si rivelerà perfetto per l'estate.

Ilary Blasi segue il trend dei capi a rete

Continua la vacanza in Africa di Ilary Blasi: dopo essersi mostrata col mantello e la pettinatura realizzata dalla figlia Isabel, ha lasciato spazio alla sensualità con un look balneare super trendy. La conduttrice si è trasferita in una location sul mare e ne ha approfittato per sfoggiare un look estivo che di sicuro diventerà imitatissimo. Ha puntato sul trend dei capi a rete abbinando un crop top incrociato annodato dietro al collo a un paio di pantaloni completamente traforati, tutto in color sabbia. Ha così lasciato l'ombelico in vista e ha rivelato un tanga micro in tinta attraverso le trasparenze audaci.

Ilary Blasi col completo a rete

Quanto costa la borsa da mare di Ilary Blasi

Ilary non ha rinunciato agli accessori fashion e griffati durante il soggiorno al mare. Ha completato l'outfit color sabbia con un paio di maxi occhiali a mascherina di Versace, un modello in total gold con le lenti specchiate, e ha inoltre aggiunto una maxi borsa da spiaggia firmata Chanel.

Gli occhiali Versace

Per la precisione si tratta della Deauville Maxi Denim Blue, un modello con il maxi logo in bianco sul davanti e la tracolla a catena rimovibile. Quanto costa? Sul web è disponibile solo sui siti di moda vintage di lusso a quasi 3.500 euro. Insomma, la Blasi è alle prese con un momento di grandi cambiamenti della sua vita ma non per questo rinuncia alla passione per il lusso.