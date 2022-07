Ilary Blasi in vacanza dopo l’addio a Francesco Totti: torna sui social con ciabatte e calzini griffati Ilary Blasi ha messo ufficialmente fine al matrimonio con Francesco Totti, ha annunciato la separazione attraverso un comunicato stampa. Per fuggire dal gossip spietato è volata in Africa con i figli e ha documentato tutto sui social, dove si è mostrata alle prese con la partenza in ciabatte e calzini griffati.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno messo fine al loro matrimonio, lo hanno fatto con dei comunicati stampa ufficiali, lasciando di stucco tutti i fan che credevano che quell'amore decennale fosse indissolubile. La conduttrice, che è reduce dal successo dell'ultima edizione de L'isola dei famosi, era ben consapevole del fatto che la notizia avrebbe scatenato una vera e propria tempesta mediatica ed è per questo che ha organizzato una vacanza in Africa con i figli. Che sia perché voleva proteggere la privacy delle persone care o perché semplicemente intendeva dare all'ex marito la possibilità di traslocare con tranquillità, ma la cosa certa è che si è presa una pausa dalla normale quotidianità. Sui social non ha esitato a documentare questo nuovo capitolo della vita, anche se c'è una cosa che non è assolutamente cambiata: la sua passione per la moda di lusso e per le griffe.

Ilary Blasi in Africa con i figli dopo la separazione

A poche ore dall'ufficializzazione della separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi è letteralmente fuggita dal gossip spietato ed è volata in Tanzania con la sorella Silvia e con i tre figli Cristian, Chanel e Isabel. È con loro che ha scelto di passare questo momento difficile, staccando la spina in modo drastico dalla normale quotidianità. Come trascorrerà le sue prime giornate da single? Tra escursioni nel Parco Nazionale del Serengeti e bagni nel mare cristallino di Zanzibar. La conduttrice aveva pianificato da tempo questo viaggio, dunque non si esclude che aspettasse semplicemente il momento giusto per annunciare la fine della storia col calciatore.

Ilary Blasi con accessori Gucci e borsa Chanel

Quanto costano ciabatte e calzini di Ilary Blasi

Per annunciare la fuga in Africa post-separazione Ilary Blasi ha postato sui social una serie di scatti in aeroporto. Il dettaglio che in molti hanno notato è che, nonostante i grossi cambiamenti che l'hanno travolta, non ha rinunciato alla passione per le griffe. Per partire ha puntato tutto su un look all'insegna della comodità ma non sono mancati i dettagli di lusso. Ha infatti indossato una felpa over col cappuccio in verde smeraldo e un paio di pantaloni della tuta grigi, completando il tutto con degli accessori firmati.

I sandali a doppia fascia di Gucci

Oltre a sfoggiare la classica tracolla Chanel in pelle trapuntata, ha anche seguito il discusso trend delle ciabatte coi calzini. Ha abbinato i sandali a doppia fascia di Gucci, per la precisione un modello decorato all-over con l'iconico motivo GG (da 590 euro), a un paio di calzettoni verdi e bianchi della collezione Adidas x Gucci (prezzo 150 euro). Capelli spettinati, viso acqua e sapone e maxi trolley: è così che Ilary ha dato il via alla sua nuova vita.