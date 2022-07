Le prime foto di Ilary Blasi dopo il ciclone Totti, con lei in vacanza ci sono i suoi figli Ilary Blasi ha deciso di postare le prime Instagram stories dopo il ciclone provocato dalla notizia della separazione da Francesco Totti. La conduttrice è partita per le vacanze. Con lei ci sono i suoi figli.

A cura di Stefania Rocco

Una foto scattata in aeroporto con l’aereo alle spalle, la voglia di fuggire lontano e lasciare indietro gli ultimi, frenetici giorni. È quanto comunicano le ultime Instagram stories postate da Ilary Blasi, partita insieme ai suoi tre figli per sfuggire al clamore mediatico che si è abbattuto su di lei dopo la notizia della separazione da Francesco Totti. Ilary ha postato una foto scattata in aeroporto, poi un altro scatto in cui compaiono i suoi tre figli di spalle mentre si dirigono verso il luogo scelto per le loro vacanze. Ha fotografato tutto la conduttrice, il viaggio, l’arrivo, perfino qualche scorcio della sua camera. Non ha aggiunto dichiarazioni. Si augura che tutto torni velocemente alla normalità.

Ilary Blasi è a Zanzibar con i figli e la sorella

Dopo il terremoto mediatico sollevato dalla notizia della separazione, Ilary Blasi è volata a Zanzibar insieme ai suoi figli e alla sorella Silvia. L’intenzione sarebbe quella di preservare i ragazzi dall’eccessiva attenzione di media e curiosi, tutta alla ricerca di informazioni sulla crisi che ha spinto i Totti a separarsi dopo 20 anni. Una crisi che non avrebbe il volto solo di Noemi Bocchi, la donna per la quale Francesco avrebbe perso la testa.

La camera comparsa nelle Instagram stories di Ilary

Il comunicato di Ilary Blasi

Meno di 24 ore fa, Ilary Blasi ha confermato la fine del suo matrimonio con Francesco Totti. Lo ha fatto con un comunicato stampa affidato all’Ansa. “Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”, ha fatto sapere la conduttrice chiedendo che la sua privacy sia rispettata, soprattutto per il bene dei suoi figli. Figli che Ilary ha portato con sé lontano dall’Italia. Un altro modo per tutelarli e garantire loro il benessere che meritano.