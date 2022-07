Ilary Blasi è a Zanzibar con i figli e la sorella, Totti sarebbe in cerca di una nuova casa Ilary Blasi sarebbe volata a Zanzibar insieme ai figli e alla sorella Silvia per preservarli dal clamore scatenato dalla notizia della separazione con Francesco Totti. L’ex Capitano, intanto, starebbe cercando già una nuova casa.

A cura di Ilaria Costabile

La storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti è ormai giunta al capolinea, dopo il comunicato diffuso dalla coppia che ha così messo fine ad una delle favole moderne più iconiche degli ultimi decenni. Per non essere sopraffatta dal clamore mediatico dato dalla notizia la conduttrice ha deciso di allontanarsi dall'Italia e secondo quanto riporta il Messaggero, avrebbe raggiunto la Tanzania con la sorella Silvia e i figli. L'ex capitano della Roma, invece, sarebbe in procinto di cercare una nuova casa dove trasferirsi quando la ormai ex moglie sarà tornata da un lungo periodo di relax.

Ilary Blasi lontano dall'Italia con i figli

Un viaggio organizzato già da tempo con Cristian, Chanel e Isabel, i suoi tre figli e la sorella Silvia non solo per godersi una prima vacanza, ma anche per tenere lontani i suoi affettidal terremoto scatenato da una notizia smentita in più occasioni e poi rivelatasi la dura realtà, che ha visto separarsi una delle coppie più iconiche dello spettacolo. La destinazione è Zanzibar, dove tra le acque cristalline dell'isola, safari ed escursioni, Ilary e i suoi familiari possano stemperare la tensione di un momento difficile, e attorno al quale nei mesi a venire ci saranno sempre indiscrezioni da gestire.

Francesco Totti starebbe cercando casa

Francesco Totti, invece, è rimasto nella Capitale e sembrerebbe che sia in cerca di una nuova abitazione, per poter lasciare alla conduttrice e ai suoi figli l'immensa dimora dell'Eur, con campi da padel, piscine, un patrimonio immobiliare valutato circa 10 milioni di euro che, quindi, resterebbe all'ex letterina, mentre toccherebbe all'ex Capitano, abbandonare la casa in cui ha visto nascere almeno due dei suoi tre figli. Al momento niente di certo, ma secondo quanto riportato da Il Messaggero, questo è quanto accadrà da qui alle prossime settimane, non appena Ilary avrà fatto rientro in Italia.