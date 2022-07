Ilary Blasi col bikini di cristalli in Africa: al mare usa il foulard griffato come bandana Continua la vacanza in Africa di Ilary Blasi, attualmente è in un resort sul mare a Zanzibar e ne ha approfittato per indossare il bikini. Ha scelto uno scintillante modello tempestato di cristalli e ha completato il tutto con un foulard griffato portato come bandana.

A cura di Valeria Paglionico

Da qualche giorno a questa parte non si fa altro che parlare di Ilary Blasi: la conduttrice è volata in Africa con la sorella e i tre figli subito dopo aver annunciato ufficialmente la separazione da Francesco Totti. I due stavano insieme da oltre 15 anni ma ora hanno deciso di mettere fine al matrimonio, chiedendo ai giornalisti di preservare la loro privacy e quella dei figli. Per evitare di finire al centro dei pettegolezzi più spietati la conduttrice ha organizzato una vacanza esotica e non esita a documentarla regolarmente sui social. Dopo il safari in Tanzania, ora è volata a Zanzibar e sta passando le sue giornate tra mare e relax. Poteva mai mancare un look da spiaggia scintillante e griffato?

Quanto costa il bikini di cristalli di Ilary Blasi

L'avevamo lasciata col completo a rete color sabbia e oggi ritroviamo Ilary Blasi in bikini sullo sfondo di una location da sogno a Zanzibar. Se qualche giorno fa si era concessa un audace topless, questa volta ha sfoggiato il due pezzi per intero, puntando tutto sull'effetto shiny. Ha scelto un costume firmato Calzedonia, per la precisione un modello con tanga sgambato coi laccetti laterali e reggiseno a triangolo: sebbene visto da dietro sia total black, sul davanti è ricoperto di cristalli scintillanti argentati. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand ogni pezzo viene venduto singolarmente a 40 euro.

Il bikini di cristalli di Calzedonia

Ilary Blasi con gli accessori griffati al mare

Ilary Blasi è da sempre appassionata di griffe, basti pensare al fatto che anche solo per partire per l'Africa ha sfoggiato ciabatte e calzini di lusso, e anche per la giornata al mare non ha deluso le aspettative dei fan. Ha infatti completato il look da spiaggia con un foulard Chanel black&white decorato con il maxi logo della Maison e l'iconica doppia C (un modello simile ma leggermente più colorato sul sito viene venduto a 450 euro). La cosa particolare è che non l'ha usato in modo "tradizionale", lo ha avvolto intorno al capo come se fosse una bandana, ovvero col nodo dietro la nuca. In quanti prenderanno ispirazione dalla sua idea di stile durante le vacanze?