L’hotel di Ilary Blasi a Zanzibar: quanto costa il resort in mezzo all’Oceano Ilary Blasi sta trascorrendo le vacanze in Tanzania dove soggiorna in un’esclusivo resort sulla costa famoso per i panorami mozzafiato e la totale privacy.

A cura di Clara Salzano

Ilary Blasi in vacanza a Zanzibar

Continuano le vacanze di Ilary Blasi in Tanzania che, dopo alcuni giorni immersa nella natura più selvaggia del resort safari, si è trasferita in un nuovo hotel in mezzo all'Oceano Indiano. Panorami mozzafiato e totale privacy caratterizzano il nuovo resort della nota showgirl che si sta rilassando su una delle più belle spiagge di Zanzibar. Scopriamo i dettagli della struttura di lusso.

Ilary Blasi si rilassa sulla spiaggia a Zanzibar

Ilary Blasi sta trascorrendo le vacanze in Tanzania. Per il suo soggiorno a Zanzibar la nota showgirl ha scelto un'esclusivo resort sulla costa orientale dell'arcipelago, famoso per i mutevoli movimenti delle maree. Si tratta di The Island Pongwe Lodge Boutique Hotel and Restaurant immerso nel magnifico Oceano Indiano. Il resort si compone di cinque bungalow vista mare che si trovano su un'isola se c'è alta marea altrimenti si possono raggiungere a piedi.

The Island Pongwe Lodge Boutique Hotel and Restaurant

The Island Pongwe Lodge sorge a soli 34 km da Stone Town. Il resort di Ilary Blasi è famoso per offrire ai propri ospiti totale privacy e relax perché costruito su una roccia corallina naturale nella tranquilla baia di Pongwe, a 100 metri dalla costa.

Leggi anche Elisabetta Gregoraci in Kenya: quanto costa una notte nel suo resort per le vacanze

Il resort di Ilary Blasi aa Zanzibar

Immerso nel verde della vegetazione locale e nel blu dell'Oceano Indiano, The Island Pongwe Lodge è una delle location più esclusive di Zanzibar e il miglior boutique hotel dell'arcipelago con ristorante gourmet che è una vera e propria attrazione turistica.

Uno degli angoli paradisiaci di The Island

Il resort comprende quattro ville standard sul mare, che misurano sui 40 metri quadrati, e una Sultan Villa di 70 metri quadrati di fronte all'oceano. Ogni camera è nascosta all'ombra degli alberi e dispone di una veranda privata con salotto all'aperto da cui godere di uno dei tramonti e albe più belle di Zanzibar.

Uno delle strutture di The Island

Tutte le camere del resort sono ecologiche ciò vuol dire che non è consentita l'aria condizionata né dispositivi elettrici che possono ostacolare il godimento della natura che circonda The Island. Non sappiamo in quale struttura abbia scelto di alloggiare Ilary Blasi ma una notte in una villa standard del boutique hotel si aggira in media intorno ai 500 euro per salire fino agli 800 euro circa a notte della suite migliore.