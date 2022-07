Ilary Blasi in Africa col maxi mantello: la figlia Isabel diventa la sua parrucchiera personale Ilary Blasi è volata in Africa dopo aver annunciato ufficialmente la separazione da Francesco Totti. Ieri sera ha passato la serata con i figli e, oltre ad aver rivelato che la piccola Isabel è diventata la sua “parrucchiera personale”, è anche apparsa super glamour con un maxi mantello colorato.

A cura di Valeria Paglionico

Da qualche giorno a questa parte si parla molto di Ilary Blasi: dopo essere stata a lungo al centro del gossip, ha confermato ufficialmente la separazione da Francesco Totti, mettendo fine al matrimonio decennale e lasciando di stucco i fan che avevano sempre creduto che il loro amore fosse indissolubile. Dopo il comunicato non ha rilasciato nessun altro commento, anzi, ha chiesto di rispettare la privacy della famiglia e dei figli. Per evitare di finire ancora nel ciclone mediatico, ha pensato bene di volare in Africa per una vacanza in un safari di lusso, documentandone ogni dettaglio sui social, dalla partenza in accessori griffati al primo topless. Ora è tornata a postare su Instagram e ha rivelato un dettaglio originale e dolce del suo look.

L'outfit principesco di Ilary Blasi

Ilary Blasi è più attiva che mai sui social durante la sua vacanza in Africa e non sorprende che tra le decine di Stories ne abbia postata una per mostrare il suo look da sera. La conduttrice ha lasciato temporaneamente nell'armadio le tute, le felpe e i bikini, preferendo dare spazio a qualcosa di più principesco. Ha infatti indossato un maxi mantello color corallo, un modello con lo strascico decorato con alcuni micro tagli che lasciano intravedere un tessuto gold metallizzato. Ha poi guardato dritto in camera con fare sensuale, mettendo in risalto i lineamenti impeccabili del viso.

Ilary Blasi col maxi mantello

L'hair look realizzato da Isabel

Poco dopo essersi immortalata in mantello, Ilary si è mostrata tra le "grinfie" di una parrucchiera speciale, la piccola Isabel, la più piccola dei suoi 3 figli. Quest'ultima è apparsa concentratissima e sicura di sé mentre le intrecciava i capelli, trasformandosi così in una vera e propria hairstylist. La mamma ha poi mostrato il risultato finale con tanto di didascalia "Look by Isabel": l'acconciatura è un mezzo raccolto dall'animo bon-ton con due treccine unite da un elastico nero, quest'ultimo intrecciato a sua volta in modo intricato nella chioma. Insomma, la piccola di casa Blasi sembra avere un talento nato: da grande lavorerà nel backstage del mondo dello spettacolo o preferirà seguire le orme della mamma?