Ilary Blasi dal parrucchiere dopo la vacanza in Africa: il nuovo look per il ritorno a Roma Ilary Blasi è tornata a Roma dopo il viaggio in Africa e come prima cosa ha fatto visita al parrucchiere. Nessun colpo di testa estremo e nessun taglio netto, la conduttrice ha semplicemente ravvivato il look che da sempre la contraddistingue.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è al centro del gossip più spietato da quando ha annunciato ufficialmente di essersi separata da Francesco Totti. La notizia è arrivata a sorpresa attraverso un comunicato stampa dopo oltre 15 anni di matrimonio e ha lasciato tutti di stucco, visto che quella della coppia era una delle storie d'amore più longeve del mondo dello spettacolo. Per evitare di alimentare ulteriori pettegolezzi la conduttrice ha organizzato un viaggio in Africa con la sorella e con i figli poche ore dopo l'annuncio ma ad oggi per lei la "pacchia" è finita. È tornata a Roma e, dopo aver incantato i fan tra completi a rete e foto in topless, ha fatto visita al parrucchiere per rifarsi il look.

Ilary Blasi cambia look dopo la separazione da Totti

L'avevamo lasciata alle prese con il rientro in Italia in versione casual con la felpa over maschile, oggi ritroviamo Ilary Blasi riprendere le sue normali attività quotidiane. La prima cosa che ha fatto non appena è sbarcata a Roma? Ha fatto visita al parrucchiere di fiducia per rinnovare l'hair look. Da anni affida le sue acconciature ad Alessia Solidani ma, non avendo avuto la possibilità di far curare a quest'ultima la nuova pettinatura, si è rivolta a Federico, uno dei collaboratori della nota parruchiera romana. È stato proprio quest'ultimo a documentare la visita della conduttrice, immortalandosi in sua compagnia con tanto di didascalia "Beautiful".

Il nuovo colore di capelli di Ilary Blasi

Sarà perché la vacanza in Africa le ha rovinato la chioma o perché semplicemente aveva voglia di cambiare dopo la separazione da Francesco Totti, ma la cosa certa è che Ilary Blasi è andata dal parrucchiere non appena rientrata a Roma. Sul suo profilo social ha preferito tenere la questione top secret ma l'hairstylist Federico ha "scoperto le carte in tavola" rivelando la nuova acconciatura. Nessun taglio drastico e nessun colpo di testa estremo per la presentatrice, ha semplicemente ravvivato il color biondo platino che da anni la contraddistingue. Ha poi optato per una piega extra liscia con la fila laterale, apparendo più raggiante che mai. A quanto pare staccare la spina le ha fatto bene: nonostante il periodo di grandi cambiamenti, non potrebbe essere più bella e solare.