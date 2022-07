Ilary Blasi è dark per il rientro in Italia: punta sulla comodità con maxi felpa maschile (e griffata) Dopo aver annunciato la separazione da Francesco Totti Ilary Blasi è volata in Africa con la sorella e i figli. Se fino ad oggi si era sempre mostrata glamour e sensuale, nelle ultime ore ha lasciato spazio alla comodità con una maxi felpa maschile e griffata.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è al centro del gossip da oltre una settimana: ha annunciato ufficialmente la separazione da Francesco Totti attraverso un comunicato stampa e da allora, sebbene avesse chiesto il rispetto della privacy della sua famiglia, sono stati moltissimi coloro che si sono messi alla disperata ricerca di qualche dettaglio succoso sulla questione. Per sfuggire dall'attenzione mediatica che si è scatenata nei suoi confronti la conduttrice è volata in Africa con la sorella e i figli ed è proprio lì che sta passando le giornate tra relax, safari e tintarella. Se fino ad oggi aveva spaziato tra bikini scintillanti e completi da spiaggia all'ultima moda, nelle ultime ore si è mostrata in una inedita versione casual e dark.

Quanto costa la felpa over di Ilary Blasi

L'unica volta che Ilary aveva puntato su un outfit comodo durante il suo viaggio in Africa? Alla partenza, quando si era lasciata immortalare sullo sfondo dell'aeroporto con calzini e ciabatte griffate. Ora è tornata a sfoggiare un look cozy ma declinandolo in versione dark. La conduttrice sembra essere in aeroporto per rientrare in Italia ed è una vera e propria "black lady" con un completo nero con leggings aderenti e maxi felpa col cappuccio firmata Balenciaga. Si tratta di un modello maschile decisamente over, decorato con l'iconico logo della Maison in bianco al centro del petto. Quanto costa? Sul sito ufficiale del brand viene venduta a 565 euro ma attualmente è sold-out.

Felpa Balenciaga

Ilary Blasi segue il trend degli occhiali a mascherina

Per completare il tutto Ilary ha sfoggiato un paio di sneakers New Balance con la suola leggermente chunky, le ha portate con i calzini di spugna total white in vista, e ha aggiunto l'ennesimo dettaglio dark: dei nuovi maxi occhiali a mascherina, questa volta in total black in pieno stile diva. Ha poi tenuto i capelli sciolti e leggermente mossi, coprendosi il capo col cappuccio della felpa. Niente sorriso o broncio provocante, la Blasi è apparsa più seria che mai "adeguandosi" al mood del suo outfit scuro. In compenso, ha dimostrato di non riuscire proprio a rinunciare alle griffe: anche quando punta sulla comodità aggiunge sempre qualche accessorio di lusso.

Leggi anche Ilary Blasi col bikini di cristalli in Africa: al mare usa il foulard griffato come bandana