Ilary Blasi come una turista a Roma: gira la città con la maxi camicia maschile e griffata Ilary Blasi continua a non rilasciare alcun commento sulla separazione da Francesco Totti e sui social si mostra alle prese con la normale quotidianità. Per una passeggiata tra le strade di Roma, ad esempio, ha sfoggiato un look comodo e sporty dai dettagli griffati e glamour.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi sta vivendo un momento particolare della sua vita: da oltre un mese ha annunciato ufficialmente la separazione da Francesco Totti e, sebbene abbia chiesto una certa privacy sulla questione per preservare i figli, è finita lo stesso al centro del gossip più spietato. L'ex marito l'ha accusata sia di continui tradimenti, sia di aver rubato la sua collezione di Rolex, ma lei continua a comportarsi come se nulla fosse accaduto: parlerà, infatti, solo quando sarà in tribunale. Nelle ultime ore, ad esempio, si è trasformata in una turista della sua città e sui social ha documentato la gita tra le strade del centro di Roma con tanto di look griffato.

Quanto costa la camicia oversize di Ilary Blasi

L'avevamo lasciata alle prese con un piccolo ritocco estetico alle labbra e oggi ritroviamo Ilary Blasi tra le strade del centro di Roma tra passeggiate con le amiche e un pranzo gustoso alla spaghetteria L'archetto. Siamo sempre stati abituati a vederla in abiti da sera e tacchi a spillo ma questa volta ha cambiato registro, anche se non ha rinunciato allo stile e alla passione per le griffe.

Ilary Blasi in Balenciaga

Così come successo qualche settimana fa con la t-shirt sportiva bianco-nera, anche questa volta la conduttrice ha "rubato" un capo dal guardaroba maschile. Ha infatti indossato una camicia oversize firmata Balenciaga, un modello a maniche corte e con la zip frontale che ha trasformato in minidress. La sua particolarità? Ha il logo della Maison rosso stampato all-over su fondo nero (prezzo 550 euro).

Camicia Balenciaga

Ilary Blasi in versione sporty

Dopo essersi immortalata tra le mura di casa con le friulane raso terra, anche per passeggiare Ilary ha rinunciato alle scarpe alte: ha lasciato le gambe scoperte e ha indossato un paio di sneakers bianche modello runner con dei dettagli silver lungo tutta la silhouette. Ha poi portato i calzini a vista come richiede il trend del momento e non ha rinunciato ai bracciali preziosi in oro e agli occhiali da sole da diva, questa volta una montatura "fasciante" in pieno stile anni '90. La Blasi ha poi lasciato i capelli sciolti e lisci, posando con orgoglio sullo sfondo delle meravigliose strade romane. Quand'è che tornerà in tv dopo la separazione?