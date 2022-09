Il trattamento beauty di Ilary Blasi: mostra il risultato del tatuaggio alle labbra Ilary Blasi si è concessa un “ritocchino”: ha fatto un trattamento alle labbra, un tatuaggio per renderle più belle e carnose.

A cura di Giusy Dente

Ilary Blasi è alle prese con una nuova vita, da single. La notizia della fine del matrimonio con Francesco Totti è arrivata del tutto inaspettata, benché alcuni rumors su presunti tradimenti all'interno della coppia c'erano già stati mesi fa. Sia la conduttrice che il calciatore avevano messo a tacere i pettegolezzi, difendendo il loro legame e chiedendo rispetto, soprattutto in nome del benessere dei loro figli. Poi però la coppia non ha superato la crisi e i due si sono ufficialmente detti addio. Ma la Blasi non vuole passare per l'inconsolabile moglie tradita, che si sente persa senza un uomo accanto. Proprio per questo, secondo i suoi amici, sta lavorando molto su di sé e ha intensificato la presenza sui social, aggiornando quotidianamente fan e follower su come trascorre le giornate.

La nuova quotidianità di Ilary Blasi

Questa estate la conduttrice ha viaggiato molto: coi figli, con amici e in compagnia della sorella. Ne ha approfittato per riflettere, per rilassarsi e per circondarsi di persone care e fidate. È stato anche un modo per distrarsi e stare lontana dal gossip, in particolar modo affinché i pettegolezzi non pesassero troppo sulla vita dei tre figli avuti con Francesco Totti. Al momento la famiglia è riunita sotto lo stesso tetto: vivono nella villa all'Eur, in attesa di un nuovo assetto. La conduttrice forse non tornerà presto in tv: potrebbe prendere una pausa dal lavoro. Ora si sta dedicando unicamente a se stessa e alla famiglia.

Ilary Blasi al salone di bellezza

Terminate ferie e vacanze Ilary Blasi ne ha approfittato per fare una capatina dalla sua hair stylist di fiducia ed ha ricominciato ad andare in palestra, per mantenersi in forma come sempre. Poi nelle scorse ore ha mostrato a fan e follower i risultati di un nuovo trattamento alle labbra: si è recata in un centro estetico per un "ritocchino". Ha mostrato, con foto e video, i vari passaggi del trattamento, presentando anche la professionista che si è occupata di lei. Valentina Bardeggia ha eseguito un tatuaggio, che ha reso le labbra della conduttrice più belle e più carnose. Confrontando il prima e il dopo si può notare un colore più pieno e uniforme, che diventerà col passare del tempo sempre più naturale.