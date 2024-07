video suggerito

Clizia Incorvaia in luna di miele con Paolo Ciavarro: bikini scintillante per la vacanza post nozze Clizia Incorvaia è con Paolo Ciavarro in Sicilia per il viaggio di nozze e ha approfittato delle giornate trascorse in spiaggia per seguire un trend di stagione, quello dei bikini bronzo ma declinato in una versione scintillante.

A cura di Valeria Paglionico

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono sposati da poco più di una settimana: hanno finalmente coronato il loro sogno d'amore a 4 anni dal primo incontro al GF Vip e ora non potrebbero essere più felici. Per il gran giorno hanno scelto una meravigliosa spiaggia di Forte dei Marmi, luogo particolarmente caro a Elonora Giorgi, e hanno reso tutto ancora più spettacolare tra look bridal super glamour e un cambio location per i festeggiamenti serali. Quale migliore occasione della prima settimana da marito e moglie per godersi il sole e il mare? Ecco dove stanno trascorrendo la luna di miele post matrimoniale.

La luna di miele siciliana di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Niente isole esotiche, location iconiche o viaggi internazionali, per la romantica luna di miele post nozze Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno deciso di rimanere in Italia, così da rimanere vicini ai familiari ma senza rinunciare al relax. Sono volati in Sicilia, la terra natale dell'influencer, anche se hanno preferito non rivelare con precisione la città in cui si trovano. La cosa certa è che stanno trascorrendo le loro giornate tra mattinate in spiaggia, tramonti mozzafiato e aperitivi con gli amici. Con loro ci sono anche il piccolo Gabriele, il figlio che hanno avuto insieme qualche anno fa, e Nina, la primogenita nata dal precedente matrimonio di Clizia con Francesco Sarcina.

Clizia Incorvaia col bikini scintillante

Il look da spiaggia di Clizia Incorvaia

La luna di miele di mr. e mrs. Ciavarro è all'insegna del mare, della tintarella e dei giochi in spiaggia e Clizia non si è lasciata sfuggire l'occasione per seguire uno dei trend più gettonati del momento, quello dei bikini bronzo. Ha scelto un due pezzi con reggiseno a triangolo e tanga coi laccetti laterali, un modello a fondo arancio ma decorato all-over con dei cristalli dorati che non può passare inosservato. Per rendere un tantino più esotico il look balneare ha poi aggiunto un fiore bianco tra i capelli. Tatuaggi in vista, nuovo caschetto lasciato al naturale e fascino da vendere: Clizia non è mai stata tanto raggiante.

