Ilary Blasi, il nuovo stile è “nerd”: sui social debutta con gli occhiali da vista griffati Ilary Blasi ha debuttato sui social con un nuovo stile. Oltre a essersi immortalata in un’inedita versione casual, ha anche sfoggiato degli occhiali da vista da nerd (anche se griffati).

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è al centro del gossip più spietato da diversi mesi: ha annunciato ufficialmente la separazione da Francesco Totti la scorsa estate e da allora non si è fatto altro che parlare di lei, della sua nuova vita da single alla battaglia legale a colpi di borse griffate e Rolex. Non ha mai affrontato pubblicamente la questione, preferisce risolvere tutto in tribunale ed è per questo che sui social si comporta come se nulla fosse accaduto, documentando ogni dettaglio della normale quotidianità. Di recente si è mostrata in una versione davvero inedita: la conduttrice ha debuttato su Instragram con un look da nerd (anche se non ha rinunciato alla passione per le griffe).

Gli occhiali da vista di Ilary Blasi

Dopo la separazione Ilary ha intenzione di cambiare stile? Lo ha fatto, anche se solo per una giornata. Poco prima di posare super sensuale con un body sgambatissimo, sui social si era lasciata immortalare in versione nerd con un paio di inediti occhiali da vista.

Gli occhiali da vista di Ilary Blasi

Ha optato per un modello ispirato alla moda vintage, ovvero con le lenti quadrate, la montatura gold in stile pilota e il doppio ponte. La Blasi non ha scelto l'accessorio a caso, anzi, indossandoli ha ancora una volta messo in mostra la sua passione per il lusso. Gli occhiali sono infatti della collezione Fendi Eyewear e sugli e-commerce di moda vengono venduti a 602 euro.

Occhiali da vista Fendi

Ilary Blasi in versione casual

Al di là degli occhiali, anche il look di Ilary Blasi era diverso dal solito. Sul palco siamo abituati a vederla appariscente in tacchi a spillo e lunghi abiti da sera, ma nella quotidianità lascia spazio al casual. Si è scattata diversi selfie in camera da letto, rivelando un outfit perfetto per l'autunno. Ha abbinato pantaloni skinny e top, entrambi in total white, a un cappottino sfumato sui toni del grigio e oro, completando il tutto con un paio di camperos di cuoio alti fino al ginocchio col tacco a banana. Capelli sciolti e biondi, trucco marcato sui occhi e unghie a mandorla: la conduttrice è trendy anche nella vita di tutti i giorni.