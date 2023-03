Chiara Ferragni con i maxi occhiali da vista: la rivoluzione di stile è “nerd” Chiara Ferragni ha cambiato stile. Per la giornata trascorsa al parco giochi con i figli ha puntato tutto su un mood “da nerd” indossando degli inediti occhiali da vista: ecco le foto del nuovo look.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è tornata alla sua normale quotidianità dopo gli innumerevoli impegni professionali degli ultimi mesi, dal Festival di Sanremo alle Fashion Week di Milano e Parigi. Archiviato il mistero della presunta crisi con Fedez, la cui assenza dai social era legata a dei problemi di salute, l'imprenditrice ha approfittato di questo periodo libero dagli eventi lavorativi per dedicarsi alla famiglia. Ieri pomeriggio, ad esempio, lo ha trascorso al parco giochi col marito e con i figli, approfittandone per sfoggiare un look casual all'insegna del glamour. Il dettaglio che in molti hanno notato? Ha aggiunto un accessorio davvero inedito al suo stile.

I Ferragnez tornano in pubblico

Quella di ieri è stata una delle prime apparizioni pubbliche ufficiali di Chiara Ferragni e Fedez dopo il lungo periodo di assenza dai social. I fan sono stati lieti di aver rivisto il rapper sereno e sorridente dopo i delicati problemi di salute raccontati con estrema sincerità nelle sue Stories la scorsa settimana. Non sorprende, dunque, che la giornata sia stata all'insegna della spensieratezza tra giri sulle auto-scontro, tiri al bersaglio e dolci abbracci con i piccoli Leone e Vittoria. L'imprenditrice ha documentato tutto con un album creato ad hoc, nel quale ha rivelato il suo nuovo e inedito stile dal mood "nerd".

Chiara Ferragni con gli occhiali da vista

Il nuovo look di Chiara Ferragni

Al di là dei pantaloni cargo e della giacca di pelle, tutto in bianco gesso, Chiara Ferragni ha sorpreso i fan aggiungendo degli inediti occhiali da vista al suo stile. Si tratta di un modello oversize con la montatura doppia e total black, è ispirato agli occhiali vintage e le ha permesso di aggiungere un tocco nerd al suo look. Non si sa se li ha indossati a causa di alcuni problemi di vista o per una mera questione estetica, ma la cosa certa è che, abbinati al nuovo caschetto, le stanno meravigliosamente. In quanti prenderanno ispirazione da lei per rendere i propri outfit ancora più glamour e sofisticati.