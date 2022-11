Ilary Blasi posa coi jeans sbottonati: lascia i fianchi nudi col body sgambatissimo Ilary Blasi è più attiva che mai sui social da quando si è separata da Francesco Totti. Il suo nuovo look? Con pantaloni sbottonati e fianchi nudi è all’insegna della sensualità.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi sta vivendo un momento molto particolare della sua vita: la scorsa estate ha annunciato la separazione da Francesco Totti dopo oltre 15 anni d'amore ma, piuttosto che lasciarsi travolgere dalla tristezza, ha riempito le sue giornate di impegni. Nonostante le pesanti accuse dell'ex marito, lei ha preferito mantenere un certo riserbo sulla questione, affrontando tutto in tribunale. Sui social è molto attiva e si comporta come se nulla fosse accaduto, documentando la normale quotidianità fatta di uscite con gli amici e serate con i figli. Nelle ultime ore ha pensato bene di mettere in mostra tutta la sua innata sensualità: ecco il nuovo look della conduttrice con pantaloni sbottonati e fianchi nudi.

Il body sgambato di Ilary Blasi

L'autunno di Ilary Blasi sembra essere all'insegna della sensualità ma questa volta gli impegni professionali non c'entrano nulla. Complice la separazione, sembra essersi presa una pausa dalla tv ma, nonostante ciò, continua a mostrare i suoi look iper femminili ai fan sui social. Solo qualche giorno fa aveva posato in topless di spalle con indosso solo dei jeans cut-out, oggi è tornata a provocare con un nuovo scatto. La conduttrice ha posato a mezzo busto con indosso un paio di jeans over portati sbottonati, così da rivelare il body sgambatissimo. Si tratta di un modello a maniche lunghe e a girocollo che lascia i fianchi completamente scoperti.

Ilary Blasi è identica alla figlia Chanel

Ilary ha poi lasciato i fluenti capelli sciolti e ondulati, rivelando le lunghezze extra, mentre per quanto riguarda il make-up ha esaltato le sopracciglia con una matita scura e gli occhi con una linea di eye-liner. Nella didascalia ha scritto semplicemente "Ops", come a voler fare riferimento alla celebre canzone "Ops, I did it again". I fan non hanno potuto fare a meno di complimentarsi con lei, in molti l'hanno paragonata alla figlia Chanel, che diventa sempre di più la sua fotocopia man mano che cresce. Insomma, la Blasi non potrebbe essere più in forma e non perde occasione per dimostrarlo sui social.