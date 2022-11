Ilary Blasi con la schiena nuda: il sexy trend per l’autunno sono i jeans cut-out Ilary Blasi sfida il freddo e lancia i jeans coi tagli sui fianchi anche per la stagione autunnale.

A cura di Giusy Dente

Mentre Francesco Totti si sta rifacendo una nuova vita accanto a Noemi Bocchi, Ilary Blasi è concentrata su se stessa. La conduttrice e il calciatore sono stati i protagonisti assoluti del gossip per settimane, con la notizia della loro inaspettata rottura, giunta al culmine di rumors su presunti tradimenti da entrambe le parti. Ora sono sul piede di guerra, alla ricerca di un accordo che tarda ad arrivare. La 41enne in questo periodo è più vicina che mai alla sua community: ha intensificato la presenza sui social, per aggiornare fan e follower sulla sua quotidianità.

Ilary Blasi e la vita da single

Da quando è single, Ilary Blasi è molto più presente sui social: testimonia la sua quotidianità, gli impegni da sola e coi figli, le vacanze con gli amici, i nuovi acquisti. Non vuole dare l'immagine di una donna tradita, inconsolabile e sopraffatta dal dolore, ma vuole essere un esempio di indipendenza, forza e riscatto. Tutto questo senza mettere da parte l'ironia che la contraddistingue da sempre: basti pensare a quando ha taggato l'ormai ex marito su Instagram, in una Story filmata davanti a un punto vendita Rolex. La frecciatina social al Pupone è diventata immediatamente virale. E sui social della conduttrice non mancano mai i dettagli dei suoi look: la moda resta una sua passione, con focus in particolare su accessori firmati. Francesco Totti le ha restituito la collezione di borse griffate, ma lei non ha alcuna intenzione di restituirgli gli orologi di lusso.

I jeans di Ilary Blasi sono la nuova tendenza

Quasi quotidianamente la conduttrice mostra i suoi look di tendenza, con accessori griffati: borse e scarpe sono la sua passione. Tra pochette Chanel, tracolle di Gucci, Kelly bag di Hermès vanta una collezione di centinaia di migliaia di euro. Gli assoluti protagonisti dell'ultima foto condivisa su Instagram sono però un paio di jeans.

Leggi anche Ilary Blasi con la tuta di jeans oversize, lancia il trend della primavera 2020

Ilary Blasi si è fatta immortalare di spalle: indossa solo un paio di pantaloni e si vede la schiena nuda, coi lunghi capelli biondi che le arrivano quasi all'altezza della vita. Sono jeans chiari con doppia tasca posteriore, un modello originale e alla moda: con tagli cut out sui fianchi. Pronti a sfidare il freddo e copiare il suo trendy look?