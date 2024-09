Angelina Mango torna ad Amici: body cut out e jeans a vita bassa per il duetto con Olly

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Angelina Mango

Per Angelina Mango Amici sarà sempre casa. L'artista, che ha trionfato nell'edizione 2023 del programma di Maria De Filippi, torna spesso ospite del programma per proporre i nuovi brani: era successo a maggio con Melodrama e anche lo scorso marzo dopo la vittoria al Festival di Sanremo. Per la cantante è stata un'estate ricca di successi e ora è arrivato il momento di portare le sue canzoni in Spagna, Paese che ha accolto molto bene la sua discografia dopo l'Eurovision. Per l'esibizione durante la prima puntata di questa nuova edizione del talent show, la cantante sfoggia il nuovo hairlook con frangia a tendina e un outfit in pieno stile anni Duemila.

Il look di Angelina Mango per la prima puntata di Amici

Qualche mese fa, prima di salire sul palco per il concerto di Tedua agli I-Days di Milano, l'artista aveva annunciato ironicamente sui social di voler rivoluzionare il suo stile, dicendo addio alle sue mitiche zeppe. La cantante sembra voler rispettare questo intento, anche con l'aiuto del suo stylist Nick Cerioni: per la prima puntata di questa nuova stagione di Amici, Mango indossa un look d'ispirazione Y2K con un paio di pantaloni di jeans a vita bassa e body cut out.

Angelina Mango ad Amici con Maria De Filippi

L'artistia si è esibita sulle note di Per due come noi con Olly che insieme a lei è il protagonsta di questo duetto. Mango ha optato per un body grigio polvere: si tratta di un Trikini body in light iron del brand Evropa, che aveva firmato anche la mini jumpsuit che vediamo sulla copertina del suo primo album Poké Melodrama. Il body ricorda la silhouette di un trikini con le coppe sagomate in evidenza e dettagli cut out sul décolléte e sui fianchi. Il look è completato da un paio di pantaloni a vita bassa e una cintura maxi posizionata all'altezza dei fianchi. Ai piedi Angelina Mango indossa un paio di stivali texani argentati: un altro passo verso questo nuovo stile più adulto.

Angelina Mango con il body firmato EVROPA