Angelina Mango ai Tim Music Awards: i pantaloni oversize lasciano il body sgambato in vista Angelina Mango si è esibita sul palco dei Tim Music Awards: ha cantato i suoi più grandi successi, scegliendo un look moderno col body sgambatissimo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Angelina Mango

Tornano i Tim Music Awards col loro carico di musica. Quest'anno la manifestazione musicale compie 18 anni e come sempre ospiterà il meglio della musica italiana del momento. Gli artisti porteranno sul palco dell'Arena di Verona le loro hit, i loro più grandi successi. Due le serate in programma, con Vanessa Incontrada e Carlo Conti al timone: venerdì 13 e sabato 14 settembre. Al debutto si sono esibiti nomi importanti del panorama artistico italiano: Clara, Elodie, Gigi D’Alessio, Rose Villain, Tony Effe. E non poteva mancare, tra gli ospiti di questa edizione, Angelina Mango.

Angelina Mango ai Tim Music Awards

La cantante dalla vittoria al Festival di Sanremo in poi è riuscita a tenere sempre accesi i fari su di sé, imponendosi col suo talento e riscuotendo un crescente successo. Ha le idee ben chiare e farà ancora molta strada nel mondo della musica. È una performer che ama il palco, ama esibirsi, ama il contatto col pubblico: quando è in scena dà sempre il massimo con carisma e presenza scenica.

E si distingue anche col suo stile modern che si abbina perfettamente alle sonorità dei suoi brani. Lo stilyst Nicolo Cerioni cura i suoi look, che sono stati i più apprezzati del Festival di Sanremo, dove ha dimostrato di saper osare, di sapersi distinguere, ma rimanendo fedele a se stessa, senza esagerare e senza snaturarsi.

Per il palco dei Tim Music Awards ha scelto di esibirsi su un medley delle sue canzoni più amate. Ha puntato su un paio di pantaloni neri con dettagli bianchi a contrasto e underwear in vista, felpa crop, body super sgambato e maxi zeppe. Davanti a sé ora la cantante ha una serie di concerti che la porteranno in tutt'Italia e in Europa, pronta a lasciare il segno tappa dopo tappa.