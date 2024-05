Angelina Mango lancia Poké Melodrama con il completo leopardato low cost e le maxi zeppe

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Angelina Mango

Angelina Mango ha lanciato il suo primo album di inediti Poké Melodrama. Dopo la vittoria del Festival di Sanremo 2024, l'ottima prestazione all'Eurovision Song Contest, la cantante ha pubblicato un disco ricco di duetti con Marco Mengoni e Bresh. Con questa nuova avventura musicale, Mango cambia anche look e al posto delle tute con cui l'abbiamo vista recentemente sfoggia un set coordinato animalier.

Angelina Mango debutta con il nuovo album e un look animalier

È indubbiamente l'artista del 2024. Angelina Mango, dopo aver preso parte a Da vicino nessuno è normale, il programma di Alessandro Cattelan su Rai 2, è partita con il suo tour estivo che toccherà anche i principali festival europei. Sfoggiando un set coordinato verde lime con intimo sopra la gonna, Angelina Mango posta un selfie dove debutta con la tuta animalier e le sue solite zeppe, che l'accompagnano sul palco e non solo. La tuta firmata Bershka è composta da un pantalone a vita alta leggermente svasato e un crop top smanicato.

Angelina Mango con il set coordinato animalier

La sua passione per l'animalier non si ferma al selfie per il rilancio del disco. Angelina Mango, infatti, ha indossato un body animalier scollato sulla schiena abbinato a un paio di shorts neri anche durante il party di lancio del disco a Milano. La cantante ama molto la fantasia animalier, al punto da indossarla in tutte le stagioni. Quest'anno, durante il Festival, aveva realizzato alcune interviste sfoggiando un cappotto leopardato. Una texture audace che si abbina benissimo alla grinta di Angelina Mango, che, in pochi mesi, si è trasformata promessa in certezza della nuova scena musicale italiana.