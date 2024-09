video suggerito

Angelina Mango in total pink: body cut out e biker per il debutto di “Melodrama” in Spagna Angelina Mango debutta in Spagna con Melodrama, versione in lingua spagnola della canzone che ha animato tutta l’estate. Per il videoclip punta tutto sul rosa, con body cut out e biker. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Angelina Mango

Per Angelina Mango il 2024 continua a essere un anno pieno di successi e sorprese. La cantante lucana, dopo aver trionfato al Festival di Sanremo, si prepara a conquistare il pubblico spagnolo. Dopo la partecipazione all'Eurovision Song Contest sempre con La Noia, l'artista ha pubblicato la versione in spagnolo di Melodrama e con il singolo è uscito anche il video ufficiale. Mango sfoggia il nuovo look hairstyle con frangia a tendina e per il suo debutto in Spagna sceglie di puntare su un outfit total pink dal sapore anni Ottanta.

Angelina Mango, Melodrama super pink

Il singolo Melodramma è stato uno dei più amati e riprodotti dell'estate e che ha portato Angelina Mango a vincere diversi Tim Music Awards 2024. Ora la ventitreenne si prepara a far ballare la Spagna con la sua energia e il suo carisma. Per il video ufficiale del nuovo singolo, Angelina sceglie un look monocolore interamente sui toni del fucsia e del rosa, riportando in auge il mai davvero sepolto Barbiecore.

Il look total pink di Angelina Mango

Il look in pieno stile anni Ottanta è composto da un paio di short biker fucsia. Sfruttando la tecnica dell'layering, lei e il suo stylist Nick Cerioni hanno optato per un body cut out con scollo a oblò sulla parte anteriore, mentre sulla parte posteriore le spalline si incrociano lasciando però la schiena nuda. Sneakers sempre sui toni del rosa e calzini ton sur ton bene in vista, come una vera Gen Z. I vestiti sono realizzati dal costumista Jo Maria Contini, che ha creato un effetto color block scegliendo di vestire i ballerini e le ballerine che animano la coreografia con abiti neri o rossi. Un panorama multicolor freschissimo e perfetto per una canzone ancora dalle sonorità estive.

