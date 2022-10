Ilary Blasi in tenuta sportiva: mostra l’allenamento intensivo per tonificare i muscoli Ilary Blasi si è mostrata alle prese con un allenamento diverso dai soliti. È un trattamento innovativo che permette di svolgere un lavoro intensivo di tonificazione.

A cura di Giusy Dente

Non ci sono progetti di lavoro all'orizzonte, per Ilary Blasi. All'indomani dell'ufficializzazione della fine del matrimonio con Francesco Totti, la conduttrice si sta dedicando unicamente a se stessa, alla famiglia, alle persone care. Potrebbe prendersi una pausa più o meno lunga dalla tv, anche se in molti sperano in una possibile intervista nel salotto di Silvia Toffanin, proprio per rivelare i retroscena della separazione col calciatore. In compenso, Ilary Blasi ha intensificato il rapporto coi suoi fan e follower, che in questo momento così delicato non hanno smesso di sostenerla e supportarla. Lei li sta tenendo aggiornati sulla sua quotidianità, su ciò che fa, sui posti e le persone che frequenta. Sarebbe anche un modo per ribadire la sua indipendenza, per non dare l'immagine di una donna fragile e chiusa nel suo dolore. "Non vuole apparire come la moglie tradita" ha detto un amico. Anzi, riesce anzi a ironizzare sulla situazione, come dimostra la frecciatina social lanciata proprio all'ex compagno, diventata subito virale.

Ilary Blasi tra trattamenti beauty e allenamento

Ilary Blasi è una donna che ama tenersi in forma e prendersi cura di sé. Segue una routine estremamente rigorosa fatta di alimentazione controllata (con pochi sgarri) e attività fisica quotidiana. In particolare, ama lo yoga. Mesi fa a L'Isola dei Famosi era apparsa visibilmente dimagrita, forse troppo per alcuni: i fan si erano preoccupati per la sua salute, ma lei li aveva immediatamente tranquillizzati. Proprio in quell'occasione, infatti, aveva spiegato di aver perso solo 3 chili, anche se sembravano di più.

Terminate le vacanze estive la conduttrice è subito tornata in palestra ad allenarsi e di recente si è sottoposta anche ad alcuni trattamenti, testimoniati sui social. Prima è stata la volta di un ritocchino alle labbra: un modo per farle apparire più piene e carnose. Poi ha fatto un lifting al viso, che le ha regalato una pelle liscia e senza imperfezioni. Ma non è tutto. Da tempo frequenta un centro romano dove ha sperimentato anche la crioterapia a -85 gradi. Stavolta, si è invece concessa un trattamento diverso, come mostrato su Instagram.

Il trattamento innovativo di Ilary Blasi

Sul social Ilary Blasi si è fatta vedere in tenuta sportiva in una stanza adibita all'allenamento e alla riabilitazione: T-shirt, shorts e scarpe da ginnastica. Un addetto le ha sistemato dei dispositivi sulle gambe e poi lei ha cominciato a svolgere degli esercizi. Si tratta della tecnologia RSQ1, che il centro Cryo Life mette a disposizione dei suoi clienti. È un allenamento che utilizza una particolare forma di corrente elettrica (una ad alta frequenza e una a frequenza variabile) per enfatizzare le contrazioni muscolari. In questo modo la funzionalità migliora più velocemente e con essa anche la forza. È pensato soprattutto per chi ha poco tempo a disposizione, perché consente una tonificazione rapida: in soli 20 minuti dona ai muscoli i benefici di un'ora e mezza di palestra.