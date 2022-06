Valentina Ferragni, look balneare bianco: il costume intero sgambatissimo lascia i fianchi nudi Il costume bianco in estate è un must have. Quello di Valentina Ferragni è un modello intero sgambatissimo con laccetti incrociati sulla schiena e fianchi nudi.

Per Valentina Ferragni questa estate sarà tutta da ricordare. L'influencer e imprenditrice è diventata di nuovo zia, per la terza volta. Infatti il 21 giugno è nato Edoardo, il primogenito di sua sorella Francesca Ferragni (fidanzata con Riccardo Nicoletti). Dopo aver fatto la conoscenza del neonato, la 29enne ha ripreso alcuni appuntamenti di lavoro. Dopo un servizio fotografico super sexy per un brand di lingerie, si è spostata alla volta del Lago Maggiore. Il Sole di Ranco è un hotel di lusso che sia lei che le sorelle frequentano spesso, quando sono in quelle zone. Ci è stata di recente anche Marina Di Guardo con i piccoli Leone e Vittoria, per un pomeriggio di relax e divertimento in famiglia. Si tratta di un posto incantevole, con vista mozzafiato, immerso nella natura. Valentina Ferragni ne ha approfittato per una foto in costume tra i fiori.

Quando si tratta di costumi, Valentina Ferragni ha sicuramente una predilezione per i modelli micro con slip sgambati. Da vera fashion addicted è molto attenta alle tendenze e non le è sfuggito il ritorno del trikini, che quest'anno spopolerà sulle spiagge. Ne ha indossato uno versione arcobaleno con fasce sul seno, in occasione dell'addio al nubilato dell'amica Elen Ellis. Ma per essere davvero glamour e chic in vacanza, il look balneare per eccellenza è quello in total white.

Valentina Ferragni ha scelto un costume intero di Miss Bikini Luxe particolarmente sgambato, con profonda scollatura rotonda sulla schiena e laccetti intrecciati che lasciano semi-scoperti i fianchi. A impreziosirlo, ci sono dei particolari dettagli di torchon e cilindri dorati. Costa 199 euro, sul sito ufficiale del brand. Risulta perfetto abbinato a un paio di shorts di jeans o a un'ampia gonna lunga magari con sandali alla schiava, per un aperitivo in spiaggia o in piscina.

Il bianco non è sfuggito neppure alle altre celebrities, che lo hanno scelto per i costumi da mettere in valigia e portare in vacanza. Elettra Lamborghini ha scelto un modello micro con tanga e reggiseno a caramella da sfoggiare a Sharm El Sheikh, Alessia Marcuzzi si è trasformata in una Bond Girl alle Maldive con l'intramontabile due pezzi candido alla Ursula Andress. In quante le copieranno e indosseranno il bianco in spiaggia?