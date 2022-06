Marina Di Guardo con Leone e Vittoria sul Lago Maggiore: quanto costa il pomeriggio in famiglia Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni, ha trascorso la domenica coi nipoti Leone e Vittoria Lucia in una struttura con piscina e vista sul Lago Maggiore.

A cura di Clara Salzano

Marina Di Guardo trascorre la domenica coi nipoti sul Lago Maggiore

Mentre Fedez è in tour per concerti ed eventi musicali e Chiara Ferragni è a Marbella, in Spagna, la mamma, Marina Di Guardo, ha trascorso la domenica con i nipoti Leone e Vittoria Lucia in una struttura con piscina e vista sul Lago Di Como. La mamma di Chiara Ferragni è sempre disponibile a prendersi cura dei nipoti quando la figlia deve assentarsi per lavoro e così ha approfittato del caldo torrido della città per portare i bambini in gita in un hotel-ristorante perfetto per grandi e piccoli.

Leone mentre si diverte nella piscina de Il Sole di Ranco

Marina Di Guardo con i nipoti Leone e Vittoria Lucia ha trascorsa una domenica di divertimento e relax sul Lago Maggiore. La struttura scelta per godersi una giornata fuori Milano e intrattenere i nipoti, mentre papà Fedez e mamma Chiara Ferragni sono fuori città, si chiama Il Sole di Ranco ed è un hotel-ristorante con vista sul Lago Maggiore.

L’hotel de Il Sole di Ranco

Il Sole di Ranco sorge nel paese di Ranco, sulle sponde lombarde del Lago Maggiore, famosa meta dall’aristocrazia milanese.L'hotel ristorante prende il nome dalla sua posizione favorevole sul lago. Nata inizialmente come locanda e punto di ristoro per i gitanti e famiglie, col tempo la struttura si è rinnovata.

Il giardino panoramico de Il Sole di Ranco

Oggi il Sole di Ranco offre un hotel di charme e un ristorante tra i più rinomati sul lago guidato da Davide Brovelli. L'hotel-ristorante gode anche di un'ampia piscina panoramica dove Leone ha giocato tutta la domenica.

Il Sole di Ranco visto dal Lago Maggiore

Pranzare al ristorante della struttura, come ha fatto Marina Di Guardo, prevede un menù degustazione a 100 euro a persona o a là carte con piatti in media da 25 euro. L'hotel offre diverse tipologie di camere e i prezzi vanno dai 190 ai 490 euro in alta stagione.