Chanel Totti come mamma Ilary Blasi: ha la sua stessa passione per le borse griffate Chanel Totti sta crescendo e sembra aver ereditato la passione per le borse griffate dalla mamma. Ecco il nuovo look che la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha sfoggiato sui social.

A cura di Valeria Paglionico

Chanel Totti, la seconda figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, sembra essere destinata a seguire le orme della mamma nello spettacolo, anche se al momento, avendo solo 15 anni, continua a condurre la vita di una "normale" adolescente. Dopo aver spopolato con i suoi look balneari durante la vacanza a Miami col papà, ora è tornata a Roma ed è riuscita ancora una volta ad attirare le attenzioni del pubblico sua passione per la moda. Sui social ha postato alcune foto all'insegna del glamour nelle quali appare meravigliosa mentre si trucca. In molti hanno notato un dettaglio particolare: ha lasciato intravedere una borsetta trendy e iper griffata.

Chanel Totti, il nuovo look trendy

È ormai risaputo che Ilary Blasi possegga un'incredibile collezione di borsette griffate ma la cosa che in pochi sanno è che sembra aver trasmesso questa passione anche alla figlia Chanel. Nelle recenti foto che quest'ultima ha postato sui social appare a mezzobusto mentre si trucca in uno specchio illuminato. Probabilmente è nella sua stanzetta e, oltre a somigliare sempre più alla conduttrice, lascia anche intravedere sullo sfondo una scatola firmata Louis Vuitton e una boccetta di profumo Chanel N.5. Cosa indossa? Un top aderente total black con le bretelle trasparenti e dei pantaloni celesti a vita altissima con delle pences sui fianchi.

Chanel Totti

La it-bag di Chanel Totti

Chanel ha inoltre lasciato in primo piano la sua borsetta, naturalmente in tinta con il look. Si tratta di una pochette drappeggiata e puffy, per la precisione la Pouch di Bottega Veneta in pelle celeste. È contraddistinta da design oversize, chiusura magnetica e forma morbida ed è in assoluto l'oggetto del desiderio delle star. Il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduta a 2.900 euro. Insomma, la secondogenita della Blasi è una fashion addicted proprio come la mamma. Una volta cresciuta seguirà le sue orme anche nello spettacolo? L'unica cosa certa è che è super trendy ogni volta che posa sui social.