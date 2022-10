Ilary Blasi coi leggings e la giacca di pelle: in autunno i fuseaux si indossano per uscire Ilary Blasi ha proposto un nuovo look autunnale capace di mixare comodità e glamour. Ha abbinato giacca di pelle e leggings, dando prova del fatto che i fuseaux sono perfetti anche per uscire la sera.

A cura di Valeria Paglionico

Da mesi Ilary Blasi è sulle prime pagine dei giornali a causa della separazione da Francesco Totti. Se inizialmente i due avevano preferito mantenere un certo riserbo sulla cosa, ora sembrano essere "scatenati": se da un lato il calciatore non esita a lasciarsi vedere in pubblico con la nuova fiamma Noemi Bocchi, la conduttrice ironizza sulla questione dei Rolex rubati immortalandosi con sguardo ammiccante fuori una delle boutique del marchio. È proprio quest'ultima a essere super attiva sui social, dove ogni giorno documenta tutto ciò che fa, dalle serate passate con i figli alle passeggiate nel centro di Roma con gli amici. Nell'ultimo weekend lo ha fatto ancora, proponendo un look comodo ma allo stesso tempo trendy.

Il look comodo e trendy di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha dato il via alla sua "nuova vita" da single e non può fare a meno di documentare tutto sui social, dove sfoggia regolarmente degli outfit fashion e provocanti. Dopo aver celebrato la sorellanza con delle cavigliere saldate, lo scorso weekend è uscita con gli amici e ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile. Ha mixato alla perfezione comodità e glamour, proponendo un outfit che si rivelerà l'ideale per le serate autunnali. La conduttrice ha infatti abbinato il classico biker di pelle nera a un paio di leggings in verde smeraldo, per la precisione un modello a costine in pieno stile anni '80. Così facendo ha dimostrato che i fuseaux possono essere usati anche per uscire e non solo in palestra.

Ilary Blasi in leggings e giacca di pelle

I leggings sono il nuovo must dell'autunno?

Per completare il tutto Ilary ha indossato degli stivaletti total black a punta e col tacco a stiletto, rivelando le ennesime scarpe trendy della sua collezione. Capelli biondissimi lasciati sciolti e fluenti, occhi contornati da una marcata linea di eye-liner e manicure nude: la Blasi è apparsa ancora una volta impeccabile nei selfie postati sui social. Riuscirà a rendere i suoi leggings a costine il nuovo must dell'autunno? L'unica cosa certa al momento è che sono perfetti per aggiungere un tocco vitaminico alla propria immagine, soprattutto nelle giornate grigie e uggiose.