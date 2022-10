Ilary Blasi celebra la sorellanza con la cavigliera saldata (e le scarpe griffate) Ilary Blasi questa mattina ha celebrato la sorellanza. Insieme alle sorelle Silvia e Melory si è fatta applicare un bracciale saldato alla caviglia: ecco quanto costa.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi sta vivendo un momento molto particolare della sua vita: qualche mese fa ha annunciato ufficialmente la separazione da Francesco Totti e da allora è finita al centro del gossip più spietato. Dopo che l'ex marito è uscito allo scoperto con la nuova fiamma Noemi e che si è parlato di presunti furti di orologi e borse di lusso, i due continueranno la loro battagli in tribunale. La cosa particolare è che la conduttrice è più attiva che mai sui social e ogni giorno documenta tutto ciò che fa, dalle passeggiate al centro di Roma ai piccoli ritocchi estetici. Nelle ultime ore ha voluto celebrare la sorellanza con Silvia e Melory con un'idea glamour e preziosa: ecco di cosa si tratta.

Quanto costa il bracciale saldato di Ilary Blasi

Dopo la separazione da Francesco Totti Ilary Blasi ha rivisto le sue priorità ma, insieme ai figli, le sorelle Silvia e Melory continuano a essere un "punto fermo". È proprio per celebrare la sorellanza che questa mattina ha aggiunto al suo stile un piccolo accessorio "permanente" in coordinato con quello di Silvia e Melori. Si è recata in una delle gioiellerie Poidimani e insieme a loro si è fatta applicare un bracciale saldato alla caviglia. Si chiama Filodoro ed è un braccialetto sottile in oro 18k che non può più essere tolto a meno che non si spezzi. Il prezzo varia a seconda della misura, i parte da un minimo di 120 euro e si arriva a 250 euro per la variante più lunga.

Il bracciale saldato delle sorelle Blasi

Le sorelle Blasi con le sneakers griffate

Per rivelare il nuovo accessorio saldato Ilary ha immortalato in primo piano il suo piede accanto a quello delle sorelle. Il dettaglio che non è passato inosservato? Tutte hanno sfoggiato delle sneakers griffate. La conduttrice ha puntato su delle Triple S di Balenciaga in bianco e nero, quelle con la suola chunky da 795 euro, Melory ha preferito le Alexander McQueen oversize con un dettaglio glitter dietro al tallone (prezzo 500 euro), mentre Silvia ha optato per le Nike Air Force 1 in total white e con la suola alta (da quasi 200 euro). Insomma, ad accomunare le sorelle non c'è solo il gioiello permanente ma anche la passione per le scarpe trendy.

