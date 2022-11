Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme a Dubai: la gita nel deserto è con i look coordinati Francesco Totti e Noemi Bocchi sono a Dubai per la loro prima vacanza di coppia. Nelle ultime ore hanno fatto una gita nel deserto e ne hanno approfittato per sfoggiare degli adorabili look coordinati dallo stile casual.

A cura di Valeria Paglionico

Sono mesi che Francesco Totti e Ilary Blasi hanno ufficializzato la fine del loro matrimonio e, dopo essere finiti su tutti i giornali con la storia dei Rolex e delle borse rubate, pare che abbiano deciso di risolvere la questione esclusivamente in tribunale. Se la conduttrice di recente è partita con le amiche alla volta di New York, il calciatore ha preferito un viaggio romantico con la nuova compagna Noemi Bocchi. I due sono volati a Dubai e, dopo aver sfilato per la prima volta fianco a fianco su un red carpet internazionale, si sono dedicati al tour del paese. Quale migliore occasione di questa per vestirsi in coordinato?

Francesco Totti e Noemi Bocchi, la romantica vacanza a Dubai

Per Francesco Totti e Noemi Bocchi si tratta della prima trasferta "ufficiale" e, a giudicare dai sorrisi che hanno stampati sulle labbra, non potrebbero essere più felici. Di recente hanno organizzato una gita tra le dune rosse di Dubai, in occasione della quale hanno girato il deserto a bordo di un quad. Se da un lato il calciatore ha preferito mantenere un certo riserbo sulla questione, Noemi ha postato una Stories di coppia sui social (anche se ha reso privato il suo profilo). I più curiosi, però, sono riusciti lo stesso ad accedervi, rimanendo incantati dagli adorabili look di coppia sfoggiati dai due.

Totti e Noemi nel deserto di Dubai

I look di coppia coordinati

Che l'anello col diamante a forma di cuore sia o meno un regalo di Totti per Noemi, non importa, la cosa certa è che i due sono apparsi meravigliosi in coordinato. Lei ha indossato dei mini shorts che hanno lasciato le gambe nude, lui un paio di bermuda sportivi: entrambi hanno completato l'outfit con sneakers e t-shirt a maniche lunghe da biker, ovvero dei modelli tricolor con delle righe diagonali e una maxi scritta sul petto (sponsor dell'azienda che ha organizzato il tour). Quello a Dubai sarà solo il primo di una lunga serie di viaggi di coppia? L'unica cosa certa è che Totti e la Bocchi sembrano essere affiatatissimi.