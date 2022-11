Noemi Bocchi con l’abito lingerie: la scelta strategica per il debutto di coppia con Totti Noemi Bocchi era consapevole dell’attenzione mediatica che avrebbe suscitato la prima uscita ufficiale con Totti e ha scelto di non correre alcun rischio in fatto di stile.

A cura di Beatrice Manca

Semplice che più semplice non si può: per la prima apparizione in pubblico insieme a Francesco Totti la fidanzata Noemi Bocchi ha scelto un look minimal. Si tratta della prima uscita ufficiale del calciatore e della nuova fiamma di fronte ai fotografi: la coppia ha rubato la scena alla cerimonia di premiazione dei Globe Soccer Awards 2022, a Doha. Noemi Bocchi era consapevole dell'attenzione mediatica che avrebbe suscitato e ha scelto di non correre alcun rischio in fatto di stile.

Noemi Bocchi e Francesco Totti coordinati sul red carpet a Doha

Francesco Totti e Noemi Bocchi ormai non si nascondono più: sono insieme a Doha, dove l'ex capitano della Roma è stato invitato come ambasciatore della Lega Serie A, mentre l'ex moglie Ilary Blasi è a New York. Il debutto di coppia è stato sotto il segno dell'eleganza, entrambi in total black: smoking per lui, abito sottoveste per lei. Noemi Bocchi ha scelto uno slip dress nero con maxi spacco laterale.

Noemi Bocchi e Francesco Totti a Doha

L'abito lungo con le spalline era caratterizzato da una scollatura profonda con un sottile laccetto al centro. Per completare il look Bocchi ha scelto una pochette coordinata, un collier scintillante e un paio di sandali nude con listino. Minimal e chic. La scelta di stile di Noemi Bocchi è strategica: sapendo di avere l'attenzione di tutta la stampa italiana addosso, ha investito sul capo più sicuro della moda: un vestito nero e scivolato. Pochi fronzoli, nessun gioiello appariscente (a parte il bracciale d'oro, che potrebbe benissimo essere un Love di Cartier). Sensualità dosata con cura, quanto basta.

Francesco Totti e Noemi Bocchi

Con il nero non si sbaglia mai: protegge, nasconde, dissimula, distingue. È il colore rifugio della moda: il più elegante per una serata di gala, ma anche il più inattaccabile e misterioso. Quando siamo in dubbio su cosa indossare, il nero viene in nostro aiuto, come nel caso del red carpet di Noemi Bocchi. Per non parlare poi dell'effetto coordinato con lo smoking di Totti. In questa partita, lo sanno bene entrambi, nulla può essere lasciato al caso: l'abito fa il monaco, specialmente sul red carpet.