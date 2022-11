Il primo red carpet di Francesco Totti e Noemi Bocchi, la coppia a Dubai ai Globe Soccer Awards La nuova coppia si mostra per la prima volta a un evento ufficiale: hanno scelto Dubai al gala internazionale del calcio.

Francesco Totti e Noemi Bocchi infrangono un altro tabù, quello della prima uscita ufficiale a un evento. Il primo red carpet della nuova coppia è a Dubai per la cerimonia di premiazione dei Globe Soccer Awards 2022, dove l'ex capitano della Roma è stato invitato come ambasciatore della Lega Serie A. Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono prestati ai fotografi, sfilando sul tappeto rosso con grande eleganza e lui ha lasciato anche alcune dichiarazioni, scherzando coi fotografi, e scambiando una battuta sul mondiale in Qatar e sulla Serie A: "Quest'anno il Napoli sta andando oltre le aspettative e sta facendo grandi cose. Dovesse continuare così, le possibilità per le altre squadre di recuperare sarebbero minime".

Francesco Totti e Noemi Bocchi felici insieme sul red carpet

Occhi solo per Francesco Totti e Noemi Bocchi durante la cerimonia di premiazione dei Globe Soccer Awards 2022. La coppia si è fatta vedere in un evento ufficiale per la prima volta, questa notizia è destinata ovviamente a produrre reazioni di ogni tipo e da ogni parte. La coppia, ormai è noto, non si nasconde più. Come reagirà Ilary Blasi?

Le parole di Francesco Totti

Francesco Totti si è concesso ai giornalisti, ovviamente senza fare alcun tipo di riferimento alla vicenda legale e alla separazione con Ilary Blasi. Si parla di calcio, di Serie A e del mondiale alle porte: "Incontrare personaggi di questo spessore, ex giocatori ed allenatori, è sempre un piacere", ha detto il campione sportivo a Sky, "anche perché sono sempre stati avversari in campo”. E sul Mondiale senza Italia: "È come andare a Roma e non vedere il Colosseo. È inusuale, per noi italiani è negativo. Ma purtroppo sono cose che capitano nel calcio, vanno prese nel verso giusto. Vedremo un Mondiale diverso. Le favorite sono sempre le solite Francia, Brasile, Argentina, Spagna, Germania, ma non una in particolare. Può succedere di tutto, giocando a novembre-dicembre è diverso perché non sai come arrivi diversamente". E la speranza di rivedere presto una Roma più forte: "Spero possa risalire e tornare ai vertici, dove l'abbiamo sempre lasciata. L'obiettivo quest'anno è ritornare in Champions, quello è il palcoscenico che merita".