“Le foto della prima lite tra Francesco Totti e Noemi Bocchi”: lui gesticola, lei si asciuga le lacrime Il settimanale Diva e Donna pubblica le foto che sembrano ritrarre la prima lite in pubblico tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Battibecchi che accadono a tutte le coppie. Il legame, infatti, appare solido: i due hanno preso casa insieme.

A cura di Daniela Seclì

Francesco Totti e Noemi Bocchi, fonte: Diva e Donna

Sono trascorsi cinque mesi dall'annuncio della separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi, ma l'attenzione resta ancora alta nei confronti degli sviluppi della loro vita privata. In particolare quando si tratta del calciatore e della nuova compagna Noemi Bocchi. Così, dopo la prima uscita, la visita alla nuova casa e i primi baci in pubblico, arriva anche la presunta prima lite tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Le foto sono state pubblicate da Diva e Donna.

Le foto della presunta lite tra Francesco Totti e Noemi Bocchi

Diva e Donna ha pubblicato alcune foto che ritraggono Francesco Totti e Noemi Bocchi mentre sono in un ristorante a Roma. I due sembrano essere in contrasto, perché il calciatore gesticola, poi appare scuro in volto proprio come la sua compagna. Sulle pagine del settimanale si legge: "L'idillio già scricchiola o è solo un piccolo momento di tensione fra innamorati?". E ancora:

I gesti dei due innamorati tradiscono una certa tensione che potrebbe ruotare attorno al cellulare. La discussione fra Totti e Noemi continua al tavolo del ristorante e sembra farsi più animata. Mentre la coppia affronta quella che pare essere una prima lite in pubblico, sul fronte Ilary Blasi ci sono novità: la conduttrice è stata sorpresa con un nuovo uomo, un imprenditore tedesco con cui ha trascorso un weekend a Zurigo .

Le lacrime di Noemi Bocchi, mentre Francesco Totti gesticola animatamente

In due foto pubblicate da Diva e Donna, Noemi Bocchi sembra asciugarsi le lacrime, mentre Totti si mette una mano tra i capelli. In un altro scatto, il calciatore gesticola animatamente. Dato che la donna ha in mano il cellulare, il settimanale avanza il dubbio che lo smartphone possa essere collegato alla motivazione della presunta lite. Intanto, il settimanale Chi ha pubblicato le foto della casa che la coppia ha preso insieme. Dunque, al netto di qualche possibile scaramuccia, la loro relazione sembra essere solidissima.