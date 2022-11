I primi baci di Totti e Noemi in pubblico, così l’ex Capitano torna bambino Nomi Bocchi è il suo porto sicuro. È in lei che ha trovato il conforto e la comprensione perduti, con lei ha ritrovato il suo centro. Le ultime foto di Diva e Donna ci raccontano il ruolo accudente di Noemi, che regala tenere carezze al Pupone e lo bacia dolcemente sulla testa.

A cura di Giulia Turco

(Foto Diva e Donna)

Finora li abbiamo visti sfuggenti, spesso rigidi e distanti per non dare troppo da chiacchierare al gossip. Ora però la strada verso la separazione da Ilary sembra sempre più spianata e l'ex Capitano si lascia andare, rivelando il lato più tenero del suo rapporto con Noemi. Le foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna sono le prime che testimoniano i baci, i giochi e le tenere effusioni della loro intimità.

Francesco Totti ci conduce nella sua nuova vita

Di Totti e Ilary sentiamo parlare da mesi, da quando sotto agli ombrelloni estivi l'ipotesi di un addio tra loro ci sembrava un terribile abbaglio. La notizia ormai non è più la separazione, ma la nuova vita che ognuno di loro ha scelto di portare avanti. Impareremo a scinderli, anche se ancora risulta difficile. Da un lato la conduttrice romana si racconta nel suo ruolo di madre dedita all'amore per i figli, che presto riprenderà i suoi progetti in tv.

Dall'altro l'ex Capitano attaccato visceralmente all'idea di famiglia, che oggi trova il suo senso in Noemi Bocchi, il suo porto sicuro. È in lei che forse ha trovato il conforto e comprensione perduti, con lei ha ritrovato il suo centro. Le ultime foto di Diva e Donna ci raccontano il ruolo accudente di Noemi, che regala una tenera carezza al Pupone e lo bacia dolcemente sulla testa.

Noemi sempre presente al fianco dell'ex Capitano

Noemi d'altronde è sempre presente al suo fianco. Lo è stata anche nei momenti più duri, come nel giorno della primo scontro faccia a faccia in tribunale. È da lei che Totti ha trovato il tempo di correre, per un abbraccio e una parola di conforto prima dell'udienza con Ilary. Noemi sa perfettamente di che cos'ha bisogno ed è pronta ad assecondarlo, a seguirlo e ad esserci ovunque lui vada. Se il loro amore reggerà la prova del tempo è presto per dirlo. Per ora le intenzioni ci sono tutte, visto che la coppia sta prendendo una casa tutta per loro, per vivere a pieno il loro amore.