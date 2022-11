“I Rolex sono un regalo di Totti destinati a Ilary e ai figli”, lui vede Noemi prima del tribunale Totti e Ilary potrebbero non tornare in tribunale per l’accordo sulla separazione a marzo 2023. Ci sarebbero segnali di pace e, di fatto, resterebbe da decidersi solo sull’assegno di mantenimento dei figli. Intanto Totti, prima di andare in aula, si è fatto confortare dall’abbraccio di Noemi.

A cura di Giulia Turco

(Foto Chi. Totti vede Noemi Bocchi prima di incontrare Ilary in tribunale)

Il team di avvocati di Totti e Ilary starebbe facendo il possibile per evitare di finire di nuovo sotto ai riflettori a marzo 2023. Si è parlato di questa data come inizio per la causa che stabilirà i termini della separazione, ma la coppia potrebbe trovare un accordo prima di allora, senza dover finire in tribunale creando l'ennesimo processo mediatico. A rivelarlo è il settimanale Chi, che racconta cosa è emerso dall'appuntamento in aula dello scorso 11 novembre.

(Noemi passa a salutre Francesco Totti, che si avvia in tribunale con l’avvocato Antonio Conte)

La verità sui Rolex e le ultime novità sul processo

Com'è noto, Totti e Ilary si sono incontrati per la prima volta faccia a faccia in un'aula del tribunale civile di Roma, per dare la loro versione dei fatti sull'ormai noto "furto dei Rolex". Il settimanale è certo che, secondo la versione della conduttrice, gli orologi in questione sarebbero quattro oggetti preziosi, ma non sarebbero affatto una collezione milionaria, come si era ipotizzato. Inoltre, i Rolex sarebbero stati un dono di Totti alla moglie, che ne avrebbe ripreso possesso "perché ci teneva che quegli orologi rimanessero a lei e ai figli”.

In più, “alla fine dell’udienza si è aperto uno spiraglio di pace. Gli avvocati delle due parti infatti, si sono trovati in gran segreto (ma i giornalisti li hanno seguiti) per valutare la possibilità di giungere a una separazione consensuale Cher eviti di ritrovarsi in tribunale, con fari puntati, a marzo 2023″. A quanto pare ci sarebbe da decidere solo in merito all'assegno di mantenimento dei figli, visto che Ilary non avrebbe alcuna intenzione di chiederlo per sé e che la casa all'Eur resterà ai figli, che per ora ci vivranno con la madre.

L'incontro tra Totti e Noemi prima di affrontare Ilary in tribunale

Prima di poter affrontare tutto ciò, l'ex Capitano si è lasciato confortare dalle braccia di Noemi Bocchi, che lo ha voluto incontrare prima di lasciarlo andare all'appuntamento. Il loro rapporto è ormai solido, è la certezza che Totti cercava nella sua vita in questo momento. Non solo la coppia sta trascorrendo sempre più tempo insieme a Noemi e ai figli di entrambi, ma gli innamorati stanno anche cercando una nuova casa per la loro famiglia allargata.