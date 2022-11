Totti e Ilary Blasi fuori dal tribunale, pur di non incontrarsi arrivano in momenti diversi I due ormai ex coniugi sono arrivati in due momenti distinti. L’ex Capitano arriva al volante della sua Smart. Abbassa solo leggermente il parasole della macchina, in assenza di occhiali, nonostante ormai al termine dell’udienza sia già calata la sera.

A cura di Giulia Turco

(Foto Lapresse)

Totti e Ilary si sono incontrati, costretti davanti ad un giudice in un’aula di tribunale per raccontare le rispettive verità del furto reciproco di Rolex e borsette. La seconda udienza del processo si è svolta nella giornata di venerdì 11 novembre presso il tribunale civile di Roma. Nessuna dichiarazione ai giornalisti, né da parte degli avvocati, né dai diretti interessati.

Le foto di Totti e Ilary fuori dal tribunale

I due ormai ex coniugi sono arrivati in due momenti distinti. Ilary Blasi a bordo di una Bmw è arrivata per prima, con indosso un un tailleur scuro quanto gli occhiali da sole griffati, che nascondono ogni espressione. Si lascia accompagnare dalla sorella, che una volta finita l’udienza la fa salire in auto e la riporta a casa. L’ex Capitano invece arriva al volante della sua Smart. Abbassa solo leggermente il parasole della macchina, in assenza di occhiali, nonostante ormai al termine dell’udienza sia già calata la sera, nel tentativo di sfuggire agli sguardi più indiscreti.

Nessun accordo raggiunto tra Totti e Ilary

Mentre Ilary è stata accompagnata dagli avvocati Pompilia Rossi e Alessandro Simeone, al fianco dell’ex Capitano c’era soltanto Antonio Conte. È recente la notizia che ò’avvocato Annamaria Bernardini de Pace che era riuscita a trovare un accordo per economico per la separazione consensuale, si sia fatta indietro. L’accordo sarebbe stato respinto proprio da Francesco Totti: “È venuto meno l’obiettivo del mio mandato”, ha dichiarato l’avvocato. "Nessun accordo è stato raggiunto, ad oggi, tra le parti nella separazione, e quindi il riferimento a presunti rifiuti di Totti, o di terzi a lui vicini, è del tutto destituito di ogni fondamento. Non c’è altro da aggiungere", ha fatto sapere Conte. Per il momento, non sono trapelate informazioni rispetto alle cifre proposte.