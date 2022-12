“Totti con Noemi Bocchi è davvero felice”, la rivelazione di un paparazzo Max Scarfone è stato uno dei primi a fotografare l’ex capitano della Roma con Noemi Bocchi: “Le immagini non mentono, ho delle foto bellissime che fanno capire quanto sia innamorato”.

Max Scarfone è uno dei re dei paparazzi italiani. A Libero Quotidiano si racconta e rivela alcuni dettagli sulla relazione ormai ufficiale di Francesco Totti con Noemi Bocchi: "Ora lo vedo davvero felice". Scarfone è l'uomo dello scoop di Lapo Elkann. Fu lui, nel 2005, a immortalare il rampollo della Famiglia Agnelli mentre veniva ricoverato in ospedale a Torino, privo di sensi. Su quella storia, Scarfone racconta: "Conoscevo bene Patrizia e so per certo che Lapo non ebbe mai rapporti con lei". Sul caso Totti-Ilary, lui è stato uno dei primi a fotografare l'ex capitano della Roma con Noemi Bocchi: "Le immagini non mentono, raramente ho trovato Francesco così felice e sereno. Ho delle foto bellissime di Noemi che gioca con Francesco e che fanno capire quanto sia innamorato".

Lo scoop: "È una questione di fortuna"

Max Scarfone racconta la sua esperienza e come si è ritrovato a fare la fotografia che ha cambiato la geografia sentimentale del gossip italiano:

A volte fare uno scoop è anche questione di fortuna. Le immagini della festa a Santa Severa al ristorante sono frutto di appostamenti e fiuto. Io seguivo Noemi e vidi che lei, uscita di casa in macchina, la mise in un garage; poco dopo dallo stesso posto uscì un Van con i vetri scuri dove c’erano dentro sia Francesco che la sua nuova fidanzata. Così lo seguii e arrivai al ristorante di Santa Severa. Poi ci fu il secondo scatto al ristorante “Assunta Madre". Ero fuori dalla Rai ad aspettare, assieme ad altri trenta fotografi (e non sto esagerando) l’uscita di Carlotta Mantovan, la moglie del compianto Fabrizio Frizzi, dalla trasmissione “Ballando conle Stelle“. Appena uscita tutti iniziarono a seguirla in moto per vedere dove andava ma, a un certo punto, mi arrivò la soffiata che Francesco e Noemi erano al ristorante, e così deviai facendo il secondo servizio importante su di loro.

Le foto con Ilary Blasi con Bastian

Il lavoro dei paparazzi è cambiato, ma non è morto. Max Scarfone spiega che adesso i primi a poter sabotare un servizio sono gli stessi vip: "Se capiscono di essere stati beccati e non vogliono fare uscire delle immagini brutte, si fanno fare le foto e le inviano direttamente al direttore". È il caso di Ilary Blasi? Il famoso selfie con Bastian pubblicato da "Chi" ha fatto il giro del web. E su questo caso, il paparazzo ammette: "L’avevo seguita più volte trovando quell’immagine di cui ti ho detto prima, ma non in situazioni evidenti di complicità con qualcuno".