Ilary Blasi a New York: la vacanza americana comincia in pantaloni strappati e cardigan griffato Ilary Blasi è volata a New York e lo ha annunciato a sorpresa ai followers con delle Stories realizzate sullo sfondo degli iconici grattacieli. Come è cominciata la sua vacanza? In jeans strappati e cardigan.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi sta vivendo un momento molto particolare della sua vita: la scorsa estate ha annunciato ufficialmente la separazione da Francesco Totti. Se inizialmente aveva preferito tenere la questione privata, così da preservare la privacy dei figli, ora le cose sono cambiate e, dopo innumerevoli accuse e insinuazioni dell'ex marito, si sta affrontando tutto in tribunale. Sui social, però, la conduttrice continua a comportarsi come se nulla fosse accaduto e documenta regolarmente la sua quotidianità. Se l'ex calciatore ha calcato il suo primo red carpet con Noemi, lei nelle ultime ore è volata a New York e lo ha annunciato "a sorpresa" ai followers attraverso delle Stories realizzate sullo sfondo degli iconici grattacieli.

La vacanza a New York di Ilary Blasi

Quale migliore occasione del periodo pre-natalizio per organizzare un viaggio a New York? È proprio quanto fatto da Ilary Blasi, che nelle ultime ore ha rivelato di essere volata oltreoceano per una vacanza. Al momento non si sa con chi è partita o quanto durerà la sua pausa lavorativa ma la cosa certa è che ha già visitato il suo ristorante preferito della Grande Mela. All'arrivo, inoltre, si è lasciata immortalare sullo sfondo dei grattacieli tipicamente americani e ha sfoggiato il suo primo look "da viaggio". La conduttrice ha puntato tutto sul casual ma non per questo ha rinunciato alla sua passione per la moda e per i capi di tendenza.

Ilary Blasi col cardigan Chanel

Ilary Blasi col cardigan griffato

Nei primi scatti "americani Ilary Blasi ha sfoggiato un paio di jeans leggermente oversize, un modello in denim chiarissimo con degli strappi sulle ginocchia. Li ha abbinati a un cardigan dai dettagli variopinti: è a fondo nero ma è decorato con delle patch ricamate e colorate che riproducono l'iconica doppia C di Chanel. Niente gioielli, cappotti e accessori extra, la conduttrice ha preferito puntare sulla semplicità. Ha tenuto i capelli sciolti e lisci e ha posato "distratta" senza mai guardare dritto in camera. Come continuerà la sua vacanza newyorkese?

