Il primo Natale di Francesco Totti e Noemi Bocchi: l’albero è pieno di luci ma senza addobbi Sono pronte le decorazioni natalizie nella nuova casa di Francesco Totti e Noemi Bocchi che si apprestano a festeggiare il loro primo Natale assieme.

A cura di Clara Salzano

L’albero di Natale di Francesco Totti e Noemi Bocchi

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono ufficialmente una coppia. Il noto calciatore, dopo la separazione dalla moglie Ilary Blasi, ha confermato la sua nuova storia d'amore mostrandosi più volte in pubblico con la nuova compagna con la quale è andato a vivere in un attico a Roma Nord, nel quartiere di Vigna Clara. Nella nuova abitazione panoramica sono state fatte anche le decorazioni in vista del primo Natale di Francesco Totti e Noemi Bocchi assieme.

Il Natale a casa di Francesco Totti e Noemi Bocchi

Il Natale a casa di Francesco Totti e Noemi Bocchi è all'insegna della semplicità e dell'eleganza. Non si hanno molte immagini degli interni del nuovo attico a Roma Nord dove il famoso calciatore è andato a vivere con la compagna ma da alcune immagini condivise sui social da Noemi Bocchi è stato possibile notare il tipo di decorazione scelto per l'albero di Natale nel salotto di casa. L'albero è un abete probabilmente alto più di tre metri che riempie l'intero angolo del salotto con sala da pranzo annessa.

Dai video fatti da Noemi Bocchi spicca immediatamente la grande sala con terrazza panoramica in cui è stato collocato l'albero di Natale della nuova casa di Totti. Il grande abete è stato posto in un angolo del salone, accanto alla vetrata a tutta altezza che consente di godere di una vista mozzafiato su Roma. Non ci sono palle né festoni sull'albero di Natale ma solo tante luci e rami innevati. La decorazione natalizie in casa di Francesco Totti e Noemi Bocch segue una delle ultime tendenze del 2022 che vede l'uso di sole luci per addobbare l'albero in modo elegante. Un piccolo orso bianco ai piedi dell'albero completa l'atmosfera natalizia della sala dove l'abete verde e innevato domina sul pavimento in parquet scuro.