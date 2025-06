Come si è vestita Noemi Bocchi per la Cresima della figlia Sofia

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Grande festa nella famiglia di Noemi Bocchi, per il giorno della Cresima di Sofia, la primogenita. La 15enne, così come il fratello Tommaso, è nata dal matrimonio finito con Mario Caucci. Il party si è svolto presso la terrazza dell'hotel Bulgari di Roma, che vanta una vista mozzafiato sulla città. Era presente anche Francesco Totti, ormai compagno ufficiale di Noemi Bocchi dal 2022, una relazione vissuta alla luce del sole anche con le rispettive famiglie, di solito presenti agli eventi importanti e per le vacanze. Ma non stavolta. Erano infatti assenti i figli dell'ex capitano e Ilary Blasi: non hanno partecipato al party né Chanel (da poco maggiorenne) né Cristian. C'era invece la piccola Isabel. Presente anche Melissa Monti, la fidanzata Cristian, ma per un motivo ben preciso. Proprio Sofia, infatti, è sentimentalmente legata a Mirko Monti, fratello di Melissa.

Il look di Noemi Bocchi

Per la festa in terrazza, Noemi Bocchi ha scelto un look romantico in una fantasia intramontabile: quella floreale. L'abito firmato Zimmermann fa parte della Collezione Primavera Prêt-à-Porter 2025. È un vestito midi in lino con maniche a sbuffo lunghe e polsini elastici, cintura abbinata rimovibile e bottoni centrali sul davanti del corpetto, che presenta un colletto leggermente rialzato. Costa 1250 euro. È un outfit chic, elegante e raffinato, perfetto per una ricorrenza, per un evento in cui si vuole comunque avere un'immagine delicata e soft.

Il dress code in questi casi, infatti, prevede di evitare look appariscenti e colori troppo vistosi: meglio prediligere nuance pastello e uno stile né rigido né formale, ma semplice ed elegante, sobrio e senza fronzoli. No a spacchi, trasparenze e scollature; sì a tailleur, tubini, abiti chemisier. La torta, i regali, tanti amici e parenti: è stata una giornata di festa in piena regola, che testimonia anche il grande desiderio di normalità di questa "famiglia allargata".