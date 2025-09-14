Qual è il regalo di lusso che Francesco Totti ha fatto a Noemi Bocchi per il terzo anniversario

Francesco Totti ha fatto le cose in grande per festeggiare il terzo anniversario di fidanzamento con Noemi Bocchi. Oltre ad aver organizzato una serata romantica in uno degli hotel più lussuosi di Roma, le ha anche fatto un regalo griffato: ecco di cosa si tratta.

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono ormai una delle coppie più note del mondo dello spettacolo e, sebbene preferiscano vivere la storia in forma privata dopo "l'uragano mediatico" legato al divorzio con Ilary Blasi, finiscono spesso sulle prime pagine dei giornali con delle foto paparazzate in giro per il mondo. Nelle ultime ore, per la precisione il 12 settembre, hanno festeggiato un evento importante: il loro terzo anniversario. Quale migliore occasione di questa per concedersi una serata all'insegna del lusso? Ecco qual è l'hotel romano che hanno scelto per la ricorrenza speciale e il regalo griffato ricevuto da Noemi.

I festeggiamenti nella suite da 15mila euro a notte

Per festeggiare il terzo anniversario di fidanzamento con Noemi Bocchi, Francesco Totti sembra non aver badato a spese. Per l'occasione ha sorpreso la compagna con un'idea speciale: ha organizzato una serata all'insegna del romanticismo e del lusso al Rome Cavalieri A Waldorf Astoria Hotel, un albergo a 5 stelle nel centro della Capitale.

Rome Cavalieri A Waldorf Astoria Hotel

Si trova a Montemario e, oltre a essere circondato da ampi giardini mediterranei, offre anche una vista privilegiata sul Vaticano e sul cupolone di San Pietro.

La suite personalizzata

Il calciatore ha riservato la Penthouse Suite, ovvero il mega attico con soffitto in vetro, giardino pensile e Jacuzzi in terrazza, decorandolo con palloncini a cuore e festoni a tema anniversario che riproducono la scritta Love. Quanto costa soggiornare nella camera? Sul sito ufficiale dell'hotel il prezzo indicato è di 6.125 euro per una fuga romantica "solo diurna", di oltre 15.000 euro per una notte.

La Penthouse suite

Il regalo di Francesco Totti a Noemi Bocchi

Come si è svolta la festa di anniversario? È cominciata con una cena romantica conclusasi con una torta a forma di cuore personalizzata, è continuata con un bagno in terrazza con vista su Roma e si è chiusa con un regalo super lussuoso.

La torta a tema anniversario

Noemi Bocchi, infatti, sui social ha immortalato il momento dello "spacchettamento" del dono, facendo un primo piano sulla grossa scatola firmata Hermès che ha ricevuto dal compagno. Poco prima di rivelarne il contenuto, però, ha interrotto il video, lasciando così un alone di mistero sulla questione. A giudicare dalla grandezza della scatola, però, con ogni probabilità si tratta di una borsa. La serata speciale ha dimostrato che la storia d'amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi continua a gonfie vele: i due non potrebbero essere più uniti e innamorati.