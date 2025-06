video suggerito

Come si è vestita Chiara Nasti al white party per i 30 anni di Mattia Zaccagni Nude look effetto vedo-non vedo per Chiara Nasti alla festa di compleanno del marito Mattia Zaccagni. L'outfit costa oltre 8000 euro.

A cura di Giusy Dente

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni

White party esclusivo a Ibiza per i 30 anni di Mattia Zaccagni: il calciatore, per l'occasione, ha riunito tutti gli amici per una serata di festa in grande stile in un resort di lusso a cinque stelle, con tanto di cena all'Eden Restaurante. I segna posto erano dei cappelli di paglia con scritto "Zac 30", mentre su ogni piatto c'era la scritta: "Chi vuole bere acqua vada in bagno". Si è occupata di tutto l'organizzatrice di eventi Silvia Slitti; tra gli invitati anche il compagno di squadra Elseid Hysaj. Erano ovviamente presenti anche i due figli Thiago e Dea e la moglie Chiara Nasti, sposata nel 2023. L'influencer ha rispettato alla lettera il dress code, puntando su un nude look effetto vedo-non vedo.

Il nude look di Chiara Nasti

Non c'è colore più estivo del bianco, che diventa l'assoluto protagonista dei look della bella stagione: fresco, luminoso, semplice. Il total white è uno stile intramontabile in questo periodo: spicca sul podio degli outfit estivi più gettonati, declinato dal più sgargiante bianco ottico al più elegante bianco panna. Ce n'è stato per tutti i gusti, infatti, alla festa di compleanno di Mattia Zaccagni. Tutti gli ospiti per rispettare il dress code hanno studiato i loro look all'insegna del bianco, in primis il festeggiato.

Il Capitano del club biancoceleste ha puntato su un completo con canotta, tutto tono su tono; abitino per Dea, la piccola di casa e completino per Thiago, che ha aiutato il papà a spegnere le candeline. La moglie Chiara Nasti ha scelto un nude look effetto vedo-non vedo. L'abito è un modello firmato Alaia: lungo fino alla caviglia e dalla silhouette aderente. Presenta innesti trasparenti che tracciano i contorni del capo. Costa 2900 euro.

Lo ha abbinato a un paio di sandali con tacco a stiletto vertiginoso, impreziosendo l'outfit con diversi gioielli scintillanti. Impossibile non riconoscere immediatamente la borsa, un modello trendy e alla moda, griffatissimo. È la Capucines Mini di Louis Vuitton, un design inconfondibile che richiama lo storico cestino da picnic: fu ideata proprio da Louis Vuitton nel 1892. È un accessorio perfetto per l'estate, realizzato in rattan intrecciato a mano, rifinito in pelle e impreziosito dalle iconiche iniziali della Maison. Costa 5500 euro. La famiglia al completo si è goduta ogni attimo della festa, tra musica e buon cibo, in un allestimento da favola. Una serata da ricordare.