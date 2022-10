Il ritorno della longuette di jeans: il nuovo look di Ilary Blasi si ispira agli anni 2000 Ricordate le gonne longuette di jeans degli anni 2000? Sono tornate e a dimostrarlo è stata Ilary Blasi col suo ultimo look casual e trendy.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi ha dato il via a una "nuova vita" da single dopo la separazione da Francesco Totti. Se inizialmente i due avevano preferito mantenere un certo riserbo sulla questione, così da preservare la privacy dei figli, ora sembrano essere "sul piede di guerra": lui non esita a lasciarsi vedere in pubblico con la nuova fiamma Noemi Bocchi, lei ironizza sulla presunta storia dei Rolex rubati. Insomma, i due sarebbero ai ferri corti e risolveranno tutto in tribunale. La conduttrice ha ripreso a usare i social regolarmente e non perde occasione per lasciarsi immortalare felice e serena alle prese con i normali impegni quotidiani. Nelle ultime ore, ad esempio, ha mostrato un nuovo look super trendy, la sua particolarità? È ispirato agli anni 2000.

Ilary Blasi rilancia la longuette in denim

L'avevamo lasciata in leggings e giacca di pelle per un'uscita con gli amici, oggi ritroviamo Ilary Blasi in una inedita versione anni 2000. Complici le recenti giornate calde e soleggiate, sembra essere tornata in primavera. Si è lasciata immortalare in una versione colorata e glamour su una strada di campagna, cogliendo l'occasione per rilanciare un capo che ha letteralmente spopolato una ventina di anni fa, ovvero ai tempi di Britney Spears e delle altre reginette del pop. Di cosa si tratta? Della gonna longuette di jeans. Ilary ha scelto un modello in denim chiaro, con la vita alta e un maxi spacco frontale, così da lasciare in vista le gambe lunghe e snelle.

Ilary Blasi con la longuette di jeans

La cintura griffata di Ilary Blasi

Per completare il tutto Ilary ha scelto un maglione di filo color salmone, un modello crop con degli strappi all-over che ha lasciato gli addominali scolpiti in vista (lo ha indossato con sotto un top color nude).

Leggi anche Ilary Blasi dice addio ai tacchi: sneakers e giacca di jeans coi cristalli per il pomeriggio romano

Ilary Blasi con la cintura Chanel

Non è mancato il dettaglio griffato, ovvero la cintura con la maxi fibbia metallica decorata con l'iconica doppia C di Chanel, mentre per quanto riguarda le scarpe, ha rinunciato ai tacchi, preferendo delle più comode sneakers total white. Capelli sciolti e lisci, make-up appena accennato ed espressione spensierata: la Blasi sembra non risentire affatto della separazione da Totti, continua a essere un'icona di stile dall'animo esuberante e trendy.