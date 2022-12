Ilary Blasi e Michelle Hunziker insieme a St. Moritz: sulle piste da scii con le tute coordinate Una in bianco, l’altra in nero: Ilary Blasi e Michelle Hunziker sono molto amiche e hanno deciso di passare il weekend insieme sulla neve in compagnia delle figlie.

La festa dell'Immacolata ha regalato un lungo ponte agli italiani e in molti si sono messi in viaggio per godersi un weekend sulla neve. Anche Michelle Hunziker e Ilary Blasi ne hanno approfittato: le due conduttrici tv sono molto legate e hanno deciso di lasciarsi alle spalle le rispettive vicende sentimentali e passare qualche giorno in alta quota, precisamente a St. Moriz, in compagnia delle figlie Isabel (Totti) e Sole e Celeste (Trussardi). Giornate spensierate all'insegna dell'amicizia, delle sciate e …dello stile!

Ilary Blasi scia con la tuta griffata

Ilary Blasi ha condiviso sui social i momenti felici vissuti in questi giorni in compagnia della figlia Isabel e dell'amica Michelle Hunziker tra funivie, colazioni in albergo e piste da sci. Anche a duemila metri d'altezza la conduttrice tv non rinuncia allo stile e sfoggia una tuta da sci firmata EA7 Emporio Armani: la giacca imbottita, con inserti "nastrati" e cappuccio con rivestimento in finto pelo, è in vendita sul sito del brand a 590 euro. Blasi ha completato il look con pantaloni in tessuto tecnico neri e una mascherina con le lenti specchiate per riparare gli occhi dal sole abbagliante e dal riflesso della neve.

Sui social la conduttrice ha immortalato la figlia Isabel, alle prese con le prime lezioni di sci e poi ha condiviso una giornata di relax alla spa, immersa nell'acqua termale. I rumor dicono che insieme a lei ci sia l'imprenditore tedesco Bastian, la nuova fiamma dopo la separazione dal calciatore Francesco Totti: nelle scorse settimane erano circolate le prime foto insieme che li ritraevano felici e affiatati.

Michelle Hunziker in total white sulla neve

Michelle Hunziker, dal canto suo, ha scelto un look "speculare" a quello dell'amica con una tuta da sci bianca con inserti neri e una mascherina specchiata sui toni del blu. La conduttrice è tornata nella "sua" Svizzera per immergersi nell'atmosfera natalizia della sua infanzia: ha fatto tappa a Berna e a Basilea, passeggiando tra paesaggi innevati, mercatini di Natale e gallerie d'arte e sfoggiando un Christmas jumper, il maglione più amato delle feste natalizie. Con lei c'erano le figlie più piccole Sole e Celeste ma non la maggiore, Aurora Ramazzotti, che ha passato il compleanno a casa per via di un raffreddore: la mamma le ha inviato dei dolci auguri con una foto di quando era piccola. Tra una lezione di sci e l'altra, Michelle Hunziker si lascerà alle spalle i rumors sul suo rapporto con l'ex Tomaso Trussardi?