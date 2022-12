Michelle Hunziker respira l’aria di festa in Svizzera e sfoggia il primo maglione natalizio Michelle Hunziker è una fan dei Christmas Jumper, i tradizionali maglioni natalizi. Ne ha sfoggiato uno durante la vacanza in Svizzera (un modello griffato).

Michelle Hunziker ha inaugurato dicembre con un viaggio in Svizzera, un tour di lavoro. Con lei c'è anche la fidata collaboratrice e amica Laura Barenghi, la hairstylist che cura le sue acconciature nelle occasioni speciali. L'assistente la affianca spesso anche quando si tratta di eventi al di fuori dell'Italia: erano insieme in Germania a settembre, in occasione dell'evento DigitalX2022. La conduttrice ora si sta spostando nei luoghi del suo cuore, posti che conosce bene essendo lei originaria del Canton Ticino. Si sta godendo le bellezze del posto in modalità turista. Il freddo è pungente, dunque ha scelto dei look comodi e caldi, senza rinunciare al suo stile trendy. Immancabile, dato il periodo, il tradizionale Christmas Jumper!

Michelle Hunziker va in Svizzera

La conduttrice si trova in Svizzera Turismo e sta testimoniando tutti i suoi spostamenti e le sue avventure sui social. Basilea è la prima tappa. "Che città spettacolare! Romantica, piena di arte, mercatini di Natale, profumi di cannella e gente sorridente" ha commentato su Instagram. Fan e follower hanno potuto seguirla nelle prime tappe del tour: una passeggiata tra le strade addobbate, assaggi del cibo di strada locale, musei. Presso Fondation Beyeler si è immersa nell'arte e ha ammirato le opere di van Gogh e Monet.

La tradizione del Christmas Jumper

Il maglione di Natale non è più considerato un indumento da tenere nascosto nell'armadio, ma si è trasformato in qualcosa di fashion da esibire, immancabile durante le festività. Le celebrities lo amano e sui social è gara allo scatto più trendy. La tradizione del Christmas Jumper arriva dall'America, ma ha preso ormai piede e tutti amano le felpe e i maglioni oversize con scritte di auguri, renne, pacchetti regalo, fiocchi di neve e Babbo Natale disegnati o ricamati.

in foto: maglione Ralph Lauren

Michelle Hunziker ne è una grande fan. L'anno scorso ne aveva indossato uno con leggero anticipo, addirittura a fine novembre: un modello con maxi righe colorate e scritte decorate con paillettes. Per il viaggio in Svizzera la scelta è stata più sobria. Ha scelto un maglione in lana a intarsi di Ralph Lauren multicolore, con un motivo a fiocchi di neve alternati a righe colorate. Costa 399 euro. Con questo addosso, è immediatamente già Natale.