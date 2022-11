Michelle Hunziker anticipa l’inverno con il look di lana: abbina il basco al maglione Michelle Hunziker è partita per la Germania per un progetto lavorativo e sui social ha documentato ogni dettaglio dell’esperienza. Per la partenza ha scelto un adorabile look di lana, abbinando il maglione al basco.

A cura di Valeria Paglionico

Se fino a qualche giorno fa le temperature miti facevano sembrare che l'inverno fosse ancora lontano, ora il freddo e le piogge sono arrivati. Questo è il momento dell'anno in cui bisogna dedicarsi al cambio di stagione, facendo bene attenzione a tutti i trend che spopoleranno nei prossimi mesi. Michelle Hunziker sembra essere già pronta per apparire glamour e lo ha dimostrato nelle ultime ore sui social. La conduttrice è più impegnata che mai sul fronte professionale ed è proprio a causa del lavoro che è volata in Germania. Per la partenza non ha rinunciato alla passione per la moda, rivelando un look che di sicuro diventerà imitatissimo durante l'inverno.

Perché Michelle Hunziker è volata in Germania

L'avevamo lasciata in versione casalinga con i maxi occhiali da vista, oggi ritroviamo Michelle Hunziker in partenza. È volata in Germania con il suo staff al completo, dalla make-up artist Laura Balenghi alla parrucchiera Alessia Solidani, e il prossimo sabato sarà protagonista del programma Wetten Dass in diretta su ZDF. Nell'attesa che il grande giorno arrivi, ha dato il via ai preparativi, immortalandosi poco prima di salire in aereo con l'abito che indosserà per la serata tra le mani (anche se lo ha mostrato solo impacchettato". Il dettaglio che non è passato inosservato? Neppure per la partenza ha rinunciato al glamour.

Michelle Hunziker in partenza

Il look da viaggio di Michelle Hunziker

Per viaggiare Michelle Hunziker ha mixato alla perfezione stile casual e trend più gettonati di stagione. Innanzitutto ha proposto l'abbinamento da imitare assolutamente per l'inverno, ovvero maglione e basco coordinati. I due accessori sono entrambi di lana bordeaux, decorati con le iconiche trecce, e le hanno permesso di tenersi al caldo all'arrivo in Germania. Leggings neri, maxi stivali cuissardes col tacco alto e cappottone a quadri sempre di lana: la conduttrice di origini svizzere si è lasciata immortalare sorridente col trolley alla mano, pronta per dare il via a una nuova avventura.