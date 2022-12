Il viaggio di Michelle Hunziker in Svizzera: quanto costa una notte nell’hotel che è una leggenda Michelle Hunziker è in vacanza in Svizzera e ha fatto sosta a Basilea per visitare alcune delle principali attrazioni cittadine e uno degli hotel più antichi d’Europa.

A cura di Clara Salzano

Michelle Hunziker in Svizzera

Michelle Hunziker è in Svizzera per un viaggio di promozione del suo paese e lungo il tour la nota showgirl ha fatto sosta a Basilea dove ha visitato alcune delle attrazioni principali della città come la giostra nella piazza centrale e la Fondation Beyeler. Per il suo soggiorno nella città sul fiume Reno Michelle Hunziker ha alloggiato in uno degli hotel più antichi d'Europa. Scopriamo i dettagli del lussuoso albergo.

Michelle Hunziker a Basilea

Michelle Hunziker a Basile ha trascorso un soggiorno esclusivo presso il Grand Hotel Les Trois Rois. Si tratta di uno dei più antichi hotel cittadini d'Europa, fondato nel 1681 come locanda per gentiluomini e ricostruito nel 1844 come Grand Hotel.

Una story di Michelle Hunziker

L'imperatrice Michiko del Giappone, James Joyce e Pablo Picasso sono solo alcuni dei personaggi illustri che hanno alloggiato in questo albergo di Basilea.

Il Grand Hotel

Il Grand Hotel Les Trois Rois sorge nel centro storico di Basilea e gode di un affaccio unico sul fiume Reno. Molte della sue stanze offrono una vista impareggiabile e all'interno dell'albergo si può respirare un'atmosfera d'altri tempi: "L'uomo è sempre stato un viaggiatore. L'ospitalità caratterizza la nostra cultura. Non c'è quindi da meravigliarsi se è soprattutto nelle locande e negli hotel che la storia continua a vivere", si legge nella descrizione dell'hotel.

Dentro l’hotel

Michelle Hunziker ha scelto uno degli hotel più lussuosi d'Europa dove si può trovare anche l'esclusivo ristorante Cheval Blanc che detiene 3 stelle Michelin. Non abbiamo informazioni riguardo alla tipologia di camera in cui ha soggiornato la nota showgirl ma una notte presso Grand Hotel Les Trois Rois va dai circa 700 euro per una camera doppia fino a circa 5.500 euro per la Suite Les Trois Rois in cima all'albergo con terrazza, vasca idromassaggio e una vista mozzafiato su Basilea.