Michelle Hunziker vola in Germania: col tailleur di velluto è regina di stile mannish Michelle Hunziker è volata in Germania per alcuni impegni professionali e sui social non ha esitato a mostrare i look scelti per l’occasione. Nelle ultime ore ha puntato sul trend della moda mannish con un sofisticato tailleur di velluto bicolor.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker è tornata a lavorare a pieno ritmo dopo aver passato quasi tutta l'estate in vacanza in giro per l'Italia e sui social documenta ogni singolo impegno professionale. Prima di lanciarsi nuovamente a capofitto negli innumerevoli shooting e progetti televisivi, ha però fatto visita alla parrucchiera di fiducia Alessia Solidani che, oltre a farla tornare bionda, le ha anche accorciato la chioma, rendendo il caschetto sbarazzino leggermente asimmetrico. Nelle ultime ore la svizzera è poi volata in Germania, sta partecipando all'evento DigitalX2022 e ogni giorno non esita a mostrare nelle Stories i look scelti per l'occasione. Per il Day 2 ha puntato sulla moda mannish, apparendo sofisticata e glamour in un tailleur di velluto.

Michelle Hunziker ama la moda mannish

Da qualche giorno Michelle Hunziker è volata in Germania, ad accompagnarla è stata l'assistente Laura Barenghi, che ogni giorno si prende cura del suo make-up e della sua acconciatura, dandole anche dei consigli sui look da sfoggiare in pubblico. Per il Day 2 del DigitalX2022 ha pensato bene di puntare sul trend della moda mannish con un tailleur di velluto a costine. Si tratta di un modello bicolor con i pantaloni blu notte e la giacca doppiopetto coordinata ma con bavero e tasche azzurre. Per completare il tutto non ha rinunciato a un tocco vitaminico, aggiungendo un fazzoletto di raso tra l'arancio e il salmone nel taschino del blazer.

Il look mannish di Michelle Hunziker

La piega liquid hair di Michelle Hunziker

È ormai da più di un anno che Michelle Hunziker ha cambiato look in modo drastico, dicendo addio ai capelli lunghi per la prima volta dagli esordi della carriera. Il caschetto realizzato da Alessia Solidani è riuscito a sveltirla, aggiungendo un tocco sbarazzino e trendy alla sua immagine. Il motivo? Con un taglio simile ha avuto la possibilità di sbizzarrirsi tra le più svariate acconciature. Dopo aver portato il bob quasi sempre ondulato, ora Michelle ha cambiato stile e ha provato una piega extra liscia effetto liquid hair con la fila centrale, mettendo in risalto le scalature. In quanti la preferiscono in questa versione più seria e formale?

