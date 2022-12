Michelle Hunziker fa gli auguri ad Aurora con la vecchia foto: “Sarai una mamma giovane come me” Oggi è il compleanno di Aurora Ramazzotti e mamma Michelle Hunziker non ha rinunciato agli auguri social. Ha postato una loro vecchia foto, dedicandole delle parole dolcissime che fanno riferimento alla futura vita da mamma.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi è una giornata speciale per Aurora Ramazzotti: è il suo compleanno e non potrebbe essere più felice, visto che è proprio nei 26 anni darà il via alla nuova vita da mamma . Certo, aveva in mente di concedersi una serata romantica col fidanzato Goffredo Cerza, ma purtroppo nelle ultime ore è stata bloccata a casa da un malanno. Nulla, però, riuscirà a intristirla. Per l'influencer si tratta infatti di un compleanno davvero unico e magico: nel suo corpo battono in contemporanea "due cuori" e, nonostante gli evidenti cambiamenti fisici, la cosa è super emozionante. Mamma Michelle Hunziker non ha rinunciato agli auguri social, approfittandone per farle una dedica dolcissima.

Michelle Huzniker e Aurora Ramazzotti, la foto del passato

Michelle Hunziker è legatissima alla prima figlia Aurora Ramazzotti e lo ha dimostrato nel giorno del suo 26esimo compleanno. Consapevole del fatto che nei prossimi mesi la sua vita cambierà in modo drastico, le ha dedicato delle parole dolcissime, facendo riferimento all'esperienza che le accomuna, quella di diventare mamme da giovanissime. Per l'occasione ha rispolverato una vecchia foto risalente ai primi mesi di vita di Aurora, nella quale la tiene tra le braccia con tenerezza. Se da un lato la conduttrice ha il viso giovanissimo, dall'altro la figlia era solo una neonata ma, nonostante ciò, era già facile riconoscere il suo sguardo vispo e sveglio.

La dolce dedica di Michelle Hunziker

Ad accompagnare il dolcissimo scatto è stata una didascalia che ha commosso i fan. Michelle, che non potrebbe essere più felice di diventare nonna, ha scritto: "Tra pochi mesi replicherai questa foto con il tuo bebè tra le braccia…sarai anche tu una mamma giovane e crescerai insieme a tuo figlio come ho fatto io con te…è stupendo!!!! Un compleanno davvero speciale questo amore mio. Festeggerai i tuoi 26 anni con due cuori che battono in te…ti amo infinitamente". Insomma, la Hunziker rivede in Aurora se stessa e non può fare a meno di sentirsi emozionata. A questo punto, dunque, non resta che aspettare qualche mese per vedere lo stesso scatto ma con protagonisti la Ramazzotti e il suo piccolo.