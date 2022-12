Ilary Blasi alla sfilata sulla neve di Giorgio Armani: “È sempre un piacere incontrarti” La sfilata a St. Moritz di Giorgio Armani Neve ha riunito moltissimi ospiti vip, da Alessandra Mastronardi a Michelle Hunziker, fino a Ilary Blasi con la tuta sci total black.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram

Approfittando del ponte dell'Immacolata moltissime star si sono date appuntamento a St. Moritz per godersi la prima neve e …una sfilata di moda! Lo stilista Giorgio Armani infatti ha scelto la famosa località sciistica per presentare la collezione Neve Autunno/Inverno 2022-23 dedicata a giacche sportive e pantaloni tecnici. In prima fila c'era anche Ilary Blasi, in Svizzera con la figlia Isabel, che ha pubblicato una foto con il designer.

La sfilata "green" di Giorgio Armani Neve

Per presentare la collezione dedicata all'abbigliamento da montagna per l'Autunno/Inverno 2022-23 Giorgio Armani ha scelto una location speciale: l'Olympia Stadium, che ha ospitato per ben due volte i Giochi Olimpici Invernali. Modelli e modelle hanno sfilato tra la neve fresca con cappotti in eco-pelliccia, morbidi pullover e candidi piumini trapuntati.

Giorgio Armani Neve Autunno/Inverno 2022–23 (foto Lucas Possiede via Ig @giorgioarmani)

La linea si ispira alle collezioni da resort in alta quota degli anni Novanta, conservandole il design minimalista e la palette cromatica: nero, bianco, grigio e tortora. Una sfilata a basso impatto ambientale: in collaborazione con l'Ente del Turismo Svizzero, la casa di moda italiana ha organizzato un evento ‘green' senza plastica, con luci a led e compensando le emissioni di gas serra.

Giorgio Armani Neve Autunno/Inverno 2022–23 (foto Lucas Possiede via Ig @giorgioarmani)

Le star alla sfilata sulla neve di Giorgio Armani

L'evento, preceduto da una cena di gala, ha riunito moltissimi ospiti vip. Per assistere alla magia di "re Giorgio" hanno sfidato il freddo Michelle Hunziker e Ilary Blasi (in vacanza insieme a St. Moritz) ma anche Eva Riccobono, Alessandra Mastronardi, Riccardo Pozzoli e Filippa Lagerback. Per tutti, dress code anti gelo: cappotti fur, giacche imbottite, guanti e stivali.

Giorgio Armani con Alessandra Mastronardi

Ilary Blasi con la tuta da sci alla sfilata Giorgio Armani

La sfilata è stata documentata in tempo reale da Ilary Blasi, che ha condiviso su Instagram alcune uscite dei modelli. Per l'occasione la conduttrice tv ha scelto una tuta da sci nera di EA7 Emporio Armani, la linea sportiva dello stilista: giacca con dettagli nastrati, pantaloni svasati in tessuto tecnico e occhiali a mascherina neri a completare il tutto. Al termine della sfilata è andata ad abbracciare lo stilista, condividendo sui social una foto che li ritrae insieme: "E’ sempre un piacere incontrarti …grazie", ha scritto nella caption.