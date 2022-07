Ilary Blasi, relax in spiaggia col bikini rosso fuoco: segue il trend dei lacci incrociati Ilary Blasi è tornata in Italia dopo il viaggio in Africa. Nel weekend si è rilassata al mare seguendo il trend del bikini coi lacci incrociati sulla pancia.

A cura di Giusy Dente

Ilary Blasi è tornata a Roma. Si era allontanata dall'Italia assieme ai figli e alla sorella: con loro ha trascorso qualche giorno in Tanzania. È partita all'indomani dell'annuncio della separazione dal marito Francesco Totti, testimoniando sui social il suo viaggio all'insegna del relax e dell'avventura (con tanto di safari). Ha preferito prendere le distanze dalla bufera mediatica in arrivo, tutelando la propria privacy e quella della sua famiglia, consapevole della pioggia di pettegolezzi che sarebbe scaturita dall'annuncio della separazione. Ora che ha fatto ritorno a casa, è tempo di ricominciare.

Ilary Blasi rientra in Italia

In Africa Ilary Blasi non ha rinunciato al suo stile trendy con capi griffati, quello stile alla moda che la rende sempre perfettamente riconoscibile anche sul piccolo schermo. Appena tornata in Italia si è recata dal parrucchiere per ravvivare il suo hair look: nessuno stravolgimento o drastica trasformazione, ma si è solo concessa un po' di tempo per sé.

In Africa a farle da parrucchiera personale ci aveva pensato sua figlia Isabel, che si era divertita a realizzare sulla sua chioma biondissima delle eccentriche acconciature. La conduttrice ha aperto le porte di casa propria ai fan e follower, mostrandosi in una chiave casual e casalinga, am comunque glamour: ha seguito il trend del top reggiseno coi lacci (che è il must have dei bikini di questa estate). Difatti, ha scelto questo modello anche per una giornata in spiaggia.

Ilary Blasi si rilassa in spiaggia

Questa estate sulle spiagge il costume più amato e più gettonato è quello coi lacci incrociati sulla pancia: da AndreAdamo a Ermanno Scervino, da The Attico a Maison Roel, tantissimi brand hanno incluso questo modello nelle loro collezioni beachwear, decretandolo il must have di questa stagione balneare. Difatti diverse celebrities e influencer lo hanno messo in valigia e portato in vacanza.

Se ne è lasciata conquistare anche Ilary Blasi, che ama i micro bikini. Ne ha scelto uno rosso fuoco di Matinée (di Chiara Biasi): reggiseno a fascia con fiocchetto centrale, tanga e lacci intrecciati su schiena e pancia. Lo ha abbinato a occhiali da sole scuri aggiungendo un kimono jungle lungo fino alle caviglie, con stampa colorata su base verde. È del brand Miriam Stella.

La borsa personalizzata è la Shopping XL costumized, con le iniziali I e L, grigio glitterato con dettagli neri: è del brand L'Aura e costa quasi 80 euro. L'estate è appena iniziata: con quali altri look balneari trendy e alla moda stupirà la conduttrice nelle prossime settimane?