Francesca Tocca lancia il costume più glamour dell’estate 2022: il bikini con i lacci intrecciati

A cura di Beatrice Manca

Se siete in partenza per il mare e cercate un costume che non vi faccia passare inosservate Francesca Tocca ha la soluzione per voi: la ballerina, attualmente legata a Raimondo Todaro, ha condiviso su Instagram alcuni scatti tra le onde, mentre si gode un tuffo rinfrescante con un sensuale bikini lilla con i lacci incrociati sul torace. I bikini intrecciati sono tornati di moda: ecco i modelli di tendenza e come indossarli.

I bikini intrecciati di tendenza per l'estate 2022

La tendenza dei bikini con i lacci incrociati sulla pancia è nata la scorsa estate, ma quest'anno domina le spiagge e i feed Instagram delle star. La ballerina Francesca Tocca è una vera e propria fan: per esaltare il fisico scolpito a suon di allenamenti ha scelto un modello lilla con lo slip super sgambato e un anello al centro, intrecciando i lacci all'altezza del torace e dell'ombelico.

I bikini intrecciato di Francesca Tocca

Moltissimi brand hanno proposto questo modello per l'estate 2022: AndreAdamo ed Ermanno Scervino puntano sui colori nude mentre The Attico sceglie il total black, per un modello sgambato super sexy. Yamamay gioca con i colori, proponendo un modello fantasia con lacci neon a contrasto. Il brand Maison Roel ci riporta all'infanzia, decorando i lacci con perline colorate.

Ermanno Scervino

Il bikini con i lacci "a incrocio" è sicuramente il modello più sensuale e glamour dell'estate e non vi farà passare inosservate (né sul bagnasciuga né sul feed di Instagram). Attenzione però a indossarlo sul lettino per prendere il sole: meglio esagerare con la crema solare ed essere sicuri di aver steso uno strato uniforme prima di intrecciarlo, per non dover fare i conti con gli antiestetici segni dopo (o peggio ancora, con una scottatura). Non resta che scegliere il colore preferito e sbizzarrirsi con gli intrecci!